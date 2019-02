La polémica expulsión del periodista Arcadi Espada por parte de Risto Mejide del programa Chester ha provocado un sinfín de críticas al también fundador de Ciudadanos.



Mejide decidió dar por concluida la entrevista el pasado fin de semana después de ver cómo reaccionaba Espada al testimonio del padre de un niño con síndrome de Down. El periodista se había referido a este tipo de personas anteriormente en varios artículos en términos peyorativos y el padre acudió a reprochárselo.



Uno de los últimos en dar su opinión al respecto ha sido Ramón Pinna, presidente de la ONG Achalay y padre de una niña con síndrome de Down. El lunes publicó en su perfil de linkedin una carta abierta a Espada en la que alude a las "opiniones de bajo alcance y de muy mal gusto" del periodista.



La misiva, en todo caso, intenta refutar la tesis de que las personas con "suponen una carga inasumible para el sistema". "Todos ellos consumen y pagan su IVA al hacerlo, miles de ellos trabajan por cuenta ajena o (y alguno por cuenta propia) y tributan y cotizan al sistema, como pueda hacerlo yo mismo, y quiero pensar que Usted", dice.



Pinna hace una relación de todos los costes que su hija "nunca generará", ya que "nunca será acusada ni condenada por delitos de corrupción, de falsedad, de robo, de hurto, de acoso, de calumnias… Mi hija no inflará presupuestos, ni malversará fondos públicos; no generará fake news", señala.



Y se muestra muy molesto por que Espada se refiera a la moralidad de los padres con niños así. "Mi hija vivirá menos tiempo que la media de los españoles, mucho menos. Eso hará que Usted no tenga que soportar sobre sus espaldas de cotizante ni sus 20 años de pensionista", añade. Aquí se puede leer la carta entera.