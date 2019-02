El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuye en su libro Manual de Resistencia (Ediciones Península) a San Juan de la Cruz una cita célebre de fray Luis de León. El primer libro publicado por un presidente en ejercicio, que se presentará este jueves, ha llegado este martes a las librerías y a muchos les ha dado tiempo para leerlo, criticarlo, e incluso a detectar errores.

En una página donde cuenta cómo saludó a sus conductores en su primer día de trabajo tras recuperar el control del PSOE, Sánchez confunde a ambos autores. En la página 48 de su libro autobiográfico, Sánchez escribe: "Al verme me dieron un abrazo. No dijeron nada, solo "buenos días" y un abrazo. Se subieron al coche y me preguntaron: "¿A Ferraz?". Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca: "Cómo decíamos ayer...".

Este gazapazo de Sánchez no ha tardado en despertar críticas y los dos autores se ha convertido en trending topic en Twitter.

Se tiene que ser ignorante, inculto, analfabeto, estulto, bobo, necio, zoquete, ceporro, berzas, memo, palurdo, inepto, mentecato, zopenco, tarugo y zote, para dárselas de culto y confundir a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz.



Nuestro presi. pic.twitter.com/Rcrb07ZkpB — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) 19 de febrero de 2019

Por lo menos San Juan de la Cruz y Fray Luis de León son TT. No hay mal que por bien no venga. pic.twitter.com/kpOrayoKpZ — Carmen Caesaris (@carmen_caesaris) 19 de febrero de 2019

'Manual de Resistencia' no ha dejado indiferente a nadie y las polémicas crecen. Después de las dudas sobre la autoría real, Irene Lozano, escritora y secretaria de Estado de la España Global, afirmó que únicamente se ha limitado a "dar forma literaria" al libro de Sánchez. Explicó que el libro nace después de "muchas horas de conversación" con Sánchez, dejando claro que "el autor es él" y que ella se limitó a "dar forma literaria" a la obra.