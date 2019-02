El presidente del PP, Pablo Casado, ha restado este martes credibilidad al compromiso de Ciudadanos de no pactar con el PSOE porque ya pactó con Pedro Sánchez en 2016 y ha recalcado que el PP es el único que puede garantizar que no pactará "ni con comunistas ni con independentistas ni con socialistas".

"A nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Pedro Sánchez porque somos creíbles", ha advertido Casado en una entrevista en Tele 5, en la que ha incidido en que la formación naranja dijo que no pactaría con Sánchez y, además de hacerlo, animó a Podemos a que se sumara al denominado "pacto del abrazo" que suscribieron Albert Rivera y Sánchez el 24 de febrero de 2016.

Por otro lado, ha defendido la foto de Colón al resaltar que al PP, Cs y Vox coinciden en dos aspectos esenciales: la defensa de la Constitución y de la unidad de España, aunque también ha puesto de manifiesto sus diferencias con ambos partidos, con Cs principalmente por su política económica y con Vox por su antieuropeísmo o su rechazo a la inmigración.

Aspiración a la mayoría en el Senado

Pero ha insistido en que dividir el voto no garantiza la unidad de España y, por eso, ha recalcado que hay que tener "claro" que al final lo que hay que contar son escaños, no votos, porque los de Cs y Vox no se pueden traducir en escaños suficientes para que Sánchez no vuelva a gobernar con los independentistas y pueden acabar sumándose a los de Podemos o el PSOE.

"Hay que saber a qué partido se vota", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado su aspiración de conseguir una mayoría suficiente en el Senado para aplicar un 155 en Cataluña con una duración "ilimitada" y ha concluido que las alternativas son "o Frente Popular o PP".

Casado ha criticado la entrevista de este lunes a Sánchez en TVE y le ha acusado de instrumentalizar las instituciones, así como de decir "una mentira tras otra".

El tiempo de Sánchez "ha acabado"

Aunque no ha querido seguir "cargando las tintas", porque el tiempo de Sánchez ha "acabado", le ha reprochado que su campaña sea decir que no pactó con los independentistas y que, por eso, ha decidido convocar las elecciones.

"Es evidente que lleva negociando desde agosto", ha insistido Casado, que ha recalcado que el PP nunca condicionará sus políticas a consensos que "según Sánchez, hay que hacer con todos".

Sobre las encuestas, ha señalado que al PP siempre le van mal, pero ha asegurado que los sondeos internos que maneja le dan un resultado "muy bueno", por encima del PSOE y de los 100 escaños.