El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha creado una comisión de expertos para estudiar recetas de 'cocina' en sondeos electorales. Entre los expertos se encuentra la diputada y cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, según ha adelantado okdiario.com.

El CIS ha constituido ya la comisión de expertos que anunció el presidente de la institución para estudiar propuestas en relación con las distintas fórmulas de estimación de voto en el contexto político actual. Cuando compareció en el Congreso, Tezanos defendió su táctica de no ofrecer estimaciones de voto alegando que las encuestas fallan, "y no solo las del CIS", porque hay un problema técnico con "la cocina", no con los "datos primarios", donde apenas hay diferencias con las encuestadoras privadas

Por ello anunció una convocatoria a universidades, colegios profesionales de sociólogos y politólogos, y empresas encuestadoras para recabar propuestas sobre cómo debe hacerse 'la cocina' en la España de hoy.

Bescansa es además socióloga y politóloga y ha sido propuesta para la comisión por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesora asociada en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración desde 1995.

"Volver a abrir los barómetros"

En una entrevista reciente con El Español, Bescansa ha valorado la función del CIS y de su director. La diputada ha considerado que Tezanos "cometió un error muy grande, que es modificar el método de estimación sin anunciarlo a bombo y platillo". "Y era muy fácil, era decir: no vamos a hacer cocina".

En su opinión Tezanos "está incorporando muchísimas preguntas de coyuntura al CIS que habían sido abandonadas" y que cree que es "un gran avance volver a abrir los barómetros a las preguntas de coyuntura, y es un gran avance recuperar la encuesta mensual, en lugar de trimestral".

27 catedráticos y sociólogos

Esa comisión de expertos ha quedo constituida el jueves pasado con presencia de 27 catedráticos y expertos en demoscopia y metodologías sociológica. El objetivo, según el CIS es valorar los retos y problemas actuales de las encuestas y las proyecciones electorales, y promover, en su caso, nuevos modelos y enfoques para efectuar estimaciones sobre los comportamientos electorales.

Entre los 27 integrantes de la comisión figuran catedráticos y expertos en la materia, propuestos por el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, por la Federación Española de Sociología (FES), por la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), por las facultades de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y por las Instituciones, como el Gobierno Vasco y el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña.