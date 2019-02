Down España ha agradecido este lunes "el enorme apoyo social" recibido desde las redes tras las "irrespetuosas" palabras de Arcadi España en el programa "Chester", presentado por Risto Mejide, "con las que volvió a demostrar su desprecio hacia las personas con síndrome de Down".

Fuentes de esta organización explicaron que "han sido muchos los apoyos, los testimonios de cariño y de incredulidad, ante la actitud del periodista, que no quiso retractarse de sus ofensas hacia el colectivo. Tuvo una oportunidad de hacerlo ante Rafael Esguevillas, padre de un niño con síndrome de Down, que representó a las familias y pidió respeto por sus derechos y no lo hizo".

Down España remarcó que ante las imágenes proyectadas en el espacio de Cuatro, "el periodista no sólo no se retractó de sus palabras, sino que prosiguió con su discurso y no contestó a Risto cuando éste le preguntó en tres ocasiones si quienes nacen con síndrome de Down son personas".

“Lo único que digo es que, si el servicio público detecta una anomalía grave que va a impedir una vida normal, téngalo usted, pero evidentemente cuídese de él, porque si el servicio público le ha avisado de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un coste que podía haberse evitado, deberá asumir primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. También la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para que tenga una vida digna”, afirmó el periodista.

Rafa Esguevillas, padre de un niño con síndrome de Down, que participó en el espacio aseveró que “mi hijo es español y tiene una serie de derechos. Las personas con síndrome de Down tienen derecho a la educación, a tener un trabajo, a una vida independiente y a tener una asistencia sanitaria sin que nadie se lo eche en cara por tener una discapacidad. Sobre todo, tienen derecho a vivir”.