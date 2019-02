A pesar de que encuestas como la de Metroscopia para 20Minutos no dan mayorías claras, el PSOE afronta las generales del 28 de abril con la intención de gobernar en solitariod. A ser un "gobierno monocolor", según ha dicho su secretario de Organización, José Luis Ábalos, que ha criticado a PP porque "ha renunciado a ser primera fuerza" y porque tanto populares como Ciudadanos necesiten otras formaciones y no les cueste pactar con "extremistas de derecha". Según ha dicho, Ciudadanos tiene que "aclararse" antes de que el PSOE se plantee un eventual pacto postelectoral con ellos.

"Nuestra aspiración es conseguir un Gobierno monocolor", ha dicho Ábalos, que ha recordado que en los últimos 8 meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez "hemos conseguido hacerlo con 84", de manera que con más razón ahora que las encuestas dan al PSOE más de cien escaños y una primera posición que es lo que más ha subrayado Ábalos este lunes. "Las cuestas dan algo importante, colocan al PSOE como primera fuerza".

Por el contrario, Ábalos ha apuntado que "el PP ha renunciado a ser primera fuerza del país", en un "giro" radical al gobierno de la lista más votada que, ha recorddo, ha defendido hasta ahora. "Ahora ya ni se lo plantea", ha dicho Ábalos, que ha reprochado al PP que opte por "configurar una triple alianza" con Ciudadanos y con Vox.

Sobre la posibilidad de que después del 28-A pueda darse un escenario en el que PSOE y Ciudadanos pacten una investidura, como ya hicieron en 2016, Ábalos ha indicado que "se tienen que aclarar ellos".

"Primero eran socialdemócratas, después renunciaron a la socialdemocracia, no les costó nada, luego liberales y ahora, entre el discurso y las compañías, de liberales tienen poco", ha dicho.

De momento, el número 3 del PSOE ha subrayado que lo que dan las encuestas es que PP y Cs necesitan dos e incluso tres partidos para que les den los números para poder gobernar. En este sentido, ha reprochado al PP que haya renunciado a ser el partido más votado y a Ciudadanos, su indefinición ideológica, de la que, según ha dicho, depende que el PSOE, llegado el caso, se planteara pactar con los de Albert Rivera.

"El señor [Pablo] Casado apela a tres [partidos], no le basta ni con dos, necesita tres y el señor [Albert Rivera] dice que no va a pactar con la socialdemocracia, le cuesta menos hacerlo con extremistas de derechas", ha dicho Ábalos, que ha opinado que una eventual alianza Cs y V2ox junto al PP "es un poco extraño en el contexto europeo, en Europa eso no tiene ningún sentido".

El PSOE, movilizado

Según la encuesta de Metroscopia para HENNEO que publica este lunes 20Minutos, el porcentaje de votantes dispuestos a votar a PSOE y Unidos Podemos, partidos a la izquierda, es de 41,4%, mientras que el 48,6% votaría a PP, Ciudadanos o Vox.

No obstante, Ábalos ha descartado que el votante de izquierda esté desmovilizado y, menos aún, que lo esté el PSOE.

"El partido está más movilizado que nunca, tiene un relato nítido y el sentimiento de haber hecho un buen trabajo", ha dicho Ábalos, que ha atribuido el adelanto electoral a "intereses espúreos" de quienes no quisieron que salieran adelante unos Presupuestos que "suponían una inversión como hace tiempo y apostaban por hacer justicia social".

Dirigiéndose a Andalucía, primera muestra de un pacto PP-Cs-Vox que podría repetirse a escala estatal tras el 28-A, Ábalos ha dicho "no entender" que la "primera medida" del Gobierno andaluz haya sido "votar no a los mejor Presupuestos para Andalucía". "Tendrán que explicar por qué" , ha indicado.