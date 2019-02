El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido en la intervención de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, una medida que, en su opinión, "no suprime la autonomía, la salva". " El 155 es un precepto constitucional liberador, no coactivo. Tú estás liberando a los catalanes de un gobierno que está en el puro golpismo", ha agregado.

En una entrevista que publica este domingo Heraldo de Aragón, el líder del PP ha apostado por aplicar este artículo "sin límite en el tiempo ni en las competencias, hasta que se recupere la legalidad, la concordia y la estabilidad económica en Cataluña".

Dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el adelanto electoral para el 28 de abril, Casado ha asegurado que en el PP están "preparados" y "muy contentos" de que haya elecciones, ya que "es lo que venimos reclamando desde hace ocho meses".

Según Casado, la legislatura se ha acabado porque "los españoles han visto que (el Gobierno) estaba negociando la soberanía nacional con los independentistas. Estaban vendiendo España a los golpistas".

Asimismo, ha negado que exista una campaña polarizada y ha erigido a su partido como "el único con capacidad de diálogo" con Ciudadanos y Vox, los "otros dos partidos que defienden la unidad de España". "España tiene que decidir entre dos modelos: el de los independentistas y la ruina económica o el del constitucionalismo y el crecimiento y la creación de empleo", ha aseverado.

Casado ha repasado una de sus primeras promesas electorales, avanzadas este sábado en el acto de Zaragoza: la "revolución fiscal". "Consiste en rebajar el IRPF por debajo del 40%, el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%, suprimir Patrimonio, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados e intentar bajar las cotizaciones sociales en la medida de lo posible. Y por supuesto, no aplicar ni la tasa Tobin de transacciones financieras, ni el impuesto a las tecnológicas ni tampoco las subidas que planteaban los Presupuestos Generales del Estado", ha añadido.

En este sentido, el líder de los 'populares' ha defendido la sostenibilidad de esa bajada de impuestos gracias a la recaudación lograda este año, que según Casado ha aumentado 22.000 millones de euros. "Solo con eso se paga muy ampliamente la reforma fiscal que proponemos, que además acaba teniendo un efecto recaudatorio, porque afloran bases imponibles, se reducen deducciones, se simplifican tramos", ha explicado.

A su juicio, Casado no ve amenazado el discurso del PP "ni por Vox ni por Ciudadanos", pero sí que ha lamentado la fragmentación del espacio electoral "muy a mi pesar". "Siempre he apostado por el bipartidismo, que ha sido mejor. Los partidos que van contra el bipartidismo no sé en qué se basan. El multipartidismo no ha traído más que inestabilidad".

Respecto a las encuestas preelectorales, que vaticinan opciones de sumar entre los partidos de centroderecha, el presidente del PP se ha mostrado convencido de que su formación "va a ganar las elecciones. Salimos a ganarlas, no a empatar o a pactar, queremos tener una mayoría suficiente".