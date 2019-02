"Hoy el PSPV es más PSOE que nunca y el PSOE más PSPV que nunca", ha dicho ante los medios tras anunciarse el adelanto de las elecciones generales. "Nosotros no mentimos, la manera estreñida de hacer política y mentir es monopolio de las derechas", ha indicado, señalando que ya se sabe dónde está el PP, "al lado de los que quieren acabar con las autonomías".

Preguntado sobre si unos comicios como estos en pleno puente en Valencia podrían tener una menor participación, ha señalado que "cuando la gente está comprometida y sabe lo que se juega votará por correo, se anticipará y se acercará desde El Perelló a votar y las cosas funcionarán razonablemente bien". "Por quien más lo siento, sinceramente, es por los periodistas", ha ironizado.

Sobre la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunitat, ha incidido en que es una potestad que tiene el presidente, Ximo Puig, que ya ha dicho que es algo que no va a descartar, "otra cosa es que diga que sí o que no" aunque ahora no vea ese escenario.

Asimismo, ante la posibilidad deslizada por Compromís de conformar una "Confederación Botánica" para el Senado, Manolo Mata ha indicado: "Vamos a juntarnos todos para ganar, creo que sin los socialistas no hay proyecto progresista de España y contra los socialistas nunca ha habido proyecto progresista de España. Siempre que se ha intentado derrotar a los socialistas desde el flanco progresista nos hemos encontrado con la derecha más retrógrada, todo el mundo tiene que pensar eso".

A partir de ahí, ha dicho, se irán viendo las opciones, porque se trata de una cuestión muy seria y "no se puede improvisar" porque, además, cada partido tiene su dirección. "Hubo un intento que se hizo en 2016 que además fue frustrado por la presión de determinados dirigentes del PSOE que no creían que eso les viniese bien en sus territorios y al final el pato lo pagamos nosotros". "Habrá que hablar", ha insistido.