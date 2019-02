El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, una fecha que evita el superdomingo electoral el 26 de mayo pero que obliga a que parte de la campaña se celebre en Semana Santa. Al comienzo de esta semana y una vez tomada la decisión de que los comicios fueran en abril y no con europeas, municipales y autonómicas, Sánchez barajó otras fechas como el 14 de abril, Domingo de Ramos, aunque al final se ha decantado por el 28.

Estas son las 10 frases que han definido el discurso de Sánchez este viernes:

1- "Me extraña que me pongan el cordón sanitario a mí y no a la ultraderecha. Pero uno elige a los amigos con los que ir. La oposición no ha atendido a razones ha estado alejada de los parámetros del sentido común y de la moderación". En respuesta al veto que ha planteado hacia él Albert Rivera (Ciudadanos) y de las exigencias constantes desde PP, Cs y Vox de convocar elecciones.

2- "Unos plantean un país en el que solo caben ellos, nosotros un país en el que cabemos todos. Esta es la diferencia entre la foto de Colón y lo que ha defendido este Gobierno". En referencia a la concentración del pasado domingo en la plaza de Colón de Madrid, convocada por PP, Cs y Vox.

3- "Plantean un 155 permanente, es decir, perpetuar el problema. Nosotros defendemos el diálogo". La cuestión catalana ha desencadenado, en buena parte por la decisión de los partidos soberanistas y la fallida mesa de partidos, este adelanto electoral.

4- "Dentro de la Constitución y la legalidad estamos dispuestos a hablar y a dialogar. Dentro de la Constitución todo, fuera nada". En respuesta a las peticiones que han llegado y llegarán desde el Govern en futuras fechas.

5- "Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar". Los PGE han marcado la agenda de las últimas semanas del Gobierno y, en especial, las dos últimas, que han desembocado en el anuncio de este viernes por la mañana.

6- "Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales, la ciudadanía ha visto la hoja de ruta del Gobierno". El presidente del Gobierno ha defendido en todo momento sus cuentas de cara a los PGE propuestos por su Ejecutivo y que el Congreso ha tumbado esta semana.

7- "En poco más de ocho meses y tras años de parálisis, se han aprobado 13 leyes y más de 25 decretos leyes. Se han traspuesto directivas que dormían el sueño de los justos". Sánchez ha justificado así la aprobación a base de 'decretazos' de sus políticas en este período de ocho meses en la Moncloa.

8- "Debemos salir del bloqueo en la que la han sumido los extremos". Sobre la influencia que en la política actual que partidos independentistas y formaciones nacionales como Vox están teniendo en la agenda actual.

9- "La Justicia hace su trabajo y va por un lado y la política va por el suyo". En referencia al juicio del procés, que coincidirá en fechas con las grandes citas electorales.

10- "España no tiene un minuto que perder, necesita avanzar y no dar pasos hacia atrás".