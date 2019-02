Parte del forjado de una vivienda situada en el tercer piso del número 7 de la calle de las Barcas de València se ha desplomado sobre la segunda planta este viernes por la mañana, en principio sin daños personales de relevancia, según han informado fuentes municipales.

El céntrico edificio, situado muy cerca de la plaza del Ayuntamiento, ha sido desalojado, incluidas las personas que en ese momento se encontraban en la segunda planta.

Según ha confirmado en el lugar de los hechos el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que se ha acercado para interesarse por lo ocurrido, los Bomberos municipales investigan las causas del derrumbe parcial, que podrían deberse a unas obras en un hostal, aunque este extremo todavía no está confirmado.

"Los motivos aún no están claro, los estamos investigando. Nuestro miedo era que hubiera afectado a alguna persona. Por lo que sabemos, y ya prácticamente con un porcentaje elevado, no ha habido ningún problema para sacar a las personas, algunas incluso lo han hecho sin zapatos. El resto aún es pronto para saberlo. No sé si habría alguna obra en algún hostal, es posible", ha afirmado el primer edil.

El incidente ha desencadenado un gran despliegue policial, de ambulancias y de Bomberos en pleno centro de la ciudad. Varias dotaciones de la Policía Nacional y efectivos sanitarios y de Emergencias permanecían estacionados en torno a las 11.00 horas de la mañana en la citada calle, y los alrededores se han visto afectados con cortes de tráfico, principalmente desde la plaza del Ayuntamiento hasta la calle de las Barcas, por lo que la circulación se desviaba hacia Roger de Lauria.