Después de que el presidente Pedro Sánchez ponga fecha al adelanto electoral de los próximos comicios generales, el Consejo de Ministros se volverá a reunir para seguir con algunas de sus medidas prometidas, incluidos proyectos legislativos que pueden decaer si se disuelven pronto las Cortes.

El Consejo de Ministros oridnario abordará la orden de exhumación de los restos de Francisco Franco, una de las promesas estrella de este Ejecutivo. Según ha trascendido, Patrimonio tiene ya listo un proyecto de obra menor que permitiría la reinhumación de Franco en unas horas y con un coste de menos de 3.800 euros, según adelanta El País.

El Gobierno prevé dar un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la catedral de la Almudena.

No será la única medida en este consejo de ministros tan particular, porque fuentes del Ministerio de Educación han confirmado también irá la aprobación del proyecto de ley educativa con el que se pretende derogar la Lomce. Y mientras la exhumación del dictador puede seguir adelante aunque se disuelvan las Cortes, no ocurre lo mismo con la reforma educativa, que necesita de la tramitación parlamentaria.

De Sánchez, y de la fecha que elija para los comicios, dependerá si esta reforma puede salir adelante o sólo se presenta dentro del escaparate de las medidas prometidas que van a quedar en el aire.

La familia de Franco dice que es un proceso "ilegal"

Este jueves, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) advertía al Ejecutivo de que la exhumación del dictador será "ilegal" por lo que anuncia que utilizará "todos los medios legales" a su alcance para impedirlo.

En un comunicado, la fundación asegura que la exhumación vulnera el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos e infringe además el propio procedimiento y el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez de que la resolución final sobre el traslado de los restos indicaría dónde se enterrarían de acuerdo al deseo de la familia.

"Dicho acuerdo será ilegal, toda vez los nietos del Generalísimo han manifestado que, si el gobierno se obstinara en la exhumación, su deseo es que sea enterrado donde la familia tiene unas sepulturas de su propiedad en la cripta de la catedral de Madrid", remarca.

Denuncia la Fundación Franco que la instructora del expediente de exhumación le ha denegado el acceso al informe de la Abogacía del Estado lo que califica de "falta de transparencia" con las partes interesadas y personadas en dicho procedimiento.