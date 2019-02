Taxistas han aparcado este jueves sus vehículos en vías del centro de València para protestar contra las medidas propuestas por el Consell para el decreto que regula el sector de las VTC, ya que consideran que los 15 minutos de precontratación son "insuficientes" y que el resto de propuestas planteadas para la nueva normativa ya están en el reglamento nacional.

"¿A qué esperan para proteger y mantener un servicio público de interés general?", se ha preguntado el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, durante una manifestación que ha arrancado a las 10.30 horas en la calle Pintor López Teodoro, en las proximidades a las Torres de Serranos de València.

Los taxistas han aparcado sus vehículos ocupando carriles hasta la calle Xàtiva, aunque han dejado libre a la circulación el carril bus. Después han marchado a pie hasta la plaza Manises, para concentrarse frente al Palau de la Generalitat, donde han mostrado pancartas con lemas como 'El ministro dice sí, ¿y tú Ximo?' o 'Un real decreto otorga competencias, ¿y ahora qué?'. La movilización se ha prolongado hasta pasada la mediodía.

Del Molino se ha dirigido a los taxistas valencianos y a compañeros que han acudido desde otras ciudades de España, y ha criticado que el sector "está sufriendo mientras la clase política está favoreciendo a las multinacionales y especuladores", en referencia a las VTC. Ha aseverado que el taxi confiaba en las "promesas" del Gobierno valenciano, pero que "con las medidas del presidente Puig no se solucionan los problemas" que atraviesa el sector.

Los taxistas tenían "esperanza" de que en las medidas contempladas en el decreto "hubiera una migaja" que pudieran aceptar. "No nos la han dado", ha recriminado, antes de subrayar que "el subsecretario autonómico y el director de transporte han pedido disculpas" a los representantes sindicales del taxi "porque no han podido poner más inspecciones". "Somos los taxistas los que realizamos la inspección", ha recalcado.

UNA HORA DE PRECONTRATACIÓN SERÍA "ACEPTABLE"

Posteriormente, ha lamentado en declaraciones a los medios que el sector lleva años "luchando" contra unas plataformas que "se han saltado todas las normas europeas y españolas sobre el transporte". "Hay una sentencia del Tribunal Europeo que dice que no son plataformas de intermediación sino que son empresas de transporte, tienen que cumplir todas las normas de transporte", ha recordado.

Sobre las medidas que el Consell pretende incluir en el decreto que regula las VTC, presentadas la semana, Del Molino, ha asegurado que "son insuficientes" porque son las "mismas que ya tenemos en el reglamento nacional y que no se cumplen", salvo la restricción de los 15 minutos de precontratación, que es el tiempo "normal" que tarda un taxi en acudir a un servicio.

En este sentido, ha reivindicado que se establezca para las VTC "un tiempo que diferencie claramente que es un servicio precontratado" y ha sugerido que se exija una hora par ala precontratación: "Al final nosotros tenemos que aceptar algo, si nos ponen una hora es más fácil, creemos que una hora podría ser algo aceptable para el sector, pero está justo, todo lo que sea por debajo de una hora no creo que el sector lo acepte".

El objetivo es que "se evite la captación ilegal" y que "haya una precontratación clara, que no se les permita, cuando acaban un servicio, deambular y estacionar alrededor de los clientes, que vuelvan a un punto, una base como existía anteriormente". Del Molino ha reprochado que, además de que las medidas "no cambian nada", el Consell "amenaza" a los taxistas con que si no aceptan pueden quedarse "sin nada", ya que el plazo para hacer el decreto es muy pequeño".

También ha señalado que los taxistas han presentado una denuncia ante la Conselleria porque Cabify y Uber "están utilizando una autorización de agencia de viaje para intermediar en España" y "eso es un fraude de ley. Lo hemos denunciado y ni siquiera hemos conseguido una tramitación administrativa para poder presentar esos recursos. La conselleria se pone de perfil y ni siquiera nos contesta".

Paralelamente, ha puesto el foco en que el sector "lleva cuatro años esperando medidas por parte de la Conselleria para poder ser más competitivos y dar un servicio de más calidad", con 'apps' para el pago anticipado, más formación de los conductores o vehículos de siete plazas. Tras esta protesta, ha avanzado que los taxistas convocarán más concentraciones para que sus reivindicaciones se plasmen en el decreto, aunque no quieren "castigar a la ciudadanía".

"HUNDIR AL PEQUEÑO TAXISTA"

Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia, Ismael Arráez, ha asegurado que "tras semanas de mentiras y falsos compromisos de nuestros políticos, se da por finalizada la vía del diálogo con la Administración".

A su juicio, la consellera de Vertebración del Territorio (Mª José Català) y el director General de Transportes (Carlos Domingo) "son unos cobardes que sí que se atreven a hundir al pequeño taxista, a hacer expropiaciones encubiertas de licencias, y, en cambio, no son capaces de enfrentarse a las grandes multinacionales de VTC para que cumplan la ley".

Ha recordado en un comunicado que en la reunión que mantuvo a administración con los taxistas la semana pasada para presentarles las líneas maestras del decreto "dijeron que iban a defender" al sector, "Nos han tomado el pelo para que estuviéramos calladitos y no molestáramos de cara a las elecciones", ha denunciado.