Así se ha pronunciado Salvador al ser preguntada por la protesta del sector del taxi este jueves por las calles de València y sus reproches al Consell, asegurando que ven "pasividad y falta de iniciativa" a la hora de establecer una regulación para las VTC.

"Sinceramente, yo la pasividad no la comparto", ha dicho, porque la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que "abrió un proceso de información pública" para recabar información y propuestas por parte de cualquier afectado antes de empezar a trabajar en el decreto y, de hecho, "cuando en Cataluña y Madrid hubo fuertes manifestaciones y huelgas aquí no se produjeron".

Asimismo, ha proseguido, después hubo reuniones con las diferentes asociaciones del taxi en la que se compartieron esas propuestas planteadas, y con Unauto, que representa a las VTC, las asociaciones de consumidores, la patronal CEV y los sindicatos CCOO y UGT: "Hemos abierto el gran angular porque esta es una cuestión en que hay que pensar en el servicio que se presta a la ciudadanía principalmente".

Por tanto, no ve tampoco "inacción" ya que después de ese proceso participativo se ha presentado un borrador con lo que la Generalitat entiende son "las líneas básicas" de ese decreto, que "han sido incluso votadas y apoyadas por taxistas en otras comunidades como la catalana", recordando que en Madrid, por ejemplo, se ha optado finalmente por no regular las VTC.

Salvador ha explicado que se parte de una ley de ordenación del transporte terrestre que data de 1987 y las VTC no están regladas, ya que se consideraban transporte público impropio. En ese momento "nacieron para prestar un servicio muy determinado" pero con la entrada de las aplicaciones Uber y Cabify "están acabando prestando un servicio muy parecido al que presta un taxi y unos están muy regulados y los otros cero regulados".

Así, ha justificado que el decreto plantee algunas normas de funcionamiento como la precontratación de 15 minutos, que no pueda haber geolocalización, que las VTC no puedan recoger clientes en la calle y que no puedan usar los carriles bus-taxi. "Medidas aceptadas por el sector en otras comunidades", ha vuelto a incidir.

Salvador ha señalado que siempre están dispuestos a dialogar, pero ha remarcado que negociar ya se ha negociado y ya se abrió ese procedo de debate en un momento dado y esta es la propuesta que está sobre la mesa.

También ha subrayado que ese texto regula a nivel autonómico pero deja la puerta abierta para que las localidades puedan establecer medidas complementarias o decidir, por ejemplo, si van más allá de esos 15 minutos.

NO SE PLANTEA AMPLIAR LOS 15 MINUTOS DE PRECONTRATACIÓN

"Si no hay un espacio pacífico y este decreto no lo quieren aceptar, lo que no va a hacer este gobierno es aprobar y entrar a regular", ha indicado Salvador, que ha subrayado que "este Gobierno no se plantea ampliar los 15 minutos de precontratación".

Por ello, ha avisado: "Si el sector del taxi no acepta este decreto probablemente no haya decreto, nos quedaríamos como estamos, Madrid se ha quedado como está". Además, ha indicado que la Comunitat debe mirar hacia otras autonomías en las que hay volumen de VTC como Cataluña y Madrid, no a otras que han entrado a regular sin tener "prácticamente" flota de este tipo de vehículos.

"Siempre estamos abiertos a hablar, a dialogar, pero también debemos pensar siempre en el servicio que se está prestando a la ciudadanía", ha concluido.