El alcalde de València, Joan Ribó, y representante de Compromís ha confirmado este jueves que se presenta a las primarias de esta coalición en la ciudad como candidato a la Alcaldía con la idea de repetir en el cargo y con el "objetivo muy claro de renovar el pacto con la ciudadanía establecido en mayo de 2015" y así "reeditar el Govern de La Nau" que dirige el Ayuntamiento y que conforman Compromís, PSPV y València en Comú.

"No me he planteado no ser alcalde", ha afirmado Ribó, que se ha mostrado "convencido" de que lo será de nuevo y ha asegurado que si es así estará al frente del consistorio a lo largo de los próximos cuatro años. Asimismo, ha subrayado su "apuesta" por "la modernidad" de la capital valenciana, por "la sostenibilidad, la honestidad y la gestión eficaz". "Nosotros somos distintos y lo hemos demostrado. Sabemos gestionar el dinero de todos mejor que la derecha", ha dicho en este sentido.

Ribó, que ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar formalmente su candidatura, concurre a este proceso de primarias con una campaña bajo el lema 'Jo amb Ribó' por medio de la cual pretende dejar constancia de su "proximidad" como primer edil, "de problemas" de la ciudad "solucionados" y de "actuaciones encaminadas a que València sea una ciudad para las personas". Así, ha indicado que su intención es trabajar "por la ciudadanía y por los barrios".

El responsable municipal ha agregado que su voluntad es "consolidar el cambio" logrado en la ciudad a partir de mayo de 2015. "Aún no hemos acabado, tenemos mucha faena por hacer", ha declarado, al tiempo que ha mostrado su confianza en los "pactos progresistas", en un "gobierno plural" que en València "ha demostrado que funciona", y en la gestión basada "en el diálogo con los vecinos".

Para seguir trabajando "en las mismas coordenadas" y "consolidar el cambio", Joan Ribó ha avanzado que se traza cinco ejes: "València, ciudad de las personas; València, ciudad de los barrios; València, sostenible y verde; València, cultural y popular, y València, abierta y participativa".

Al detallar cada uno de estos ejes ha repasado la gestión hecha en el consistorio desde mayo de 2105 y ha destacado dentro del primero el aumento en un 50 por ciento de las ayudas sociales, la no ejecución de la ciudad de desahucios por ejecución hipotecaria, las ayudas a la movilidad, la reducción de la deuda, la salida del Plan de Ajuste, la inversión en innovación medidas para tener una ciudad "más amable con mayores y niños" y la "buena gestión" de organismos como la Marina y Feria Valencia.

En el segundo eje ha valorado el trabajo por los barrios, la protección y rehabilitación del Cabanyal, y la consecución de "reivindicaciones históricas como el Parque Central, el Parque Lineal de Benimàmet, el Parque de Malilla, la Plaza de la Ermita de Orriols y el parking de Brujas. Igualmente, ha resaltado la colaboración con la iniciativa privada en proyectos como Bombas Gens o el futuro Arena, y el apoyo al comercio de barrio y los mercados municipales.

Dentro del tercer eje ha destacado la decisión de hacer de València una ciudad sostenible y europea a través de la movilidad, la iluminación, la alimentación y la huerta. Por otro lado, en el cuarto eje ha hablado de la apuesta para hacer llegar la cultura "a todo el mundo", dignificar los museos, potenciar las fiestas, cumplir la Ley de Memoria Histórica y recuperar patrimonio.

"MIRAR AL FUTURO SIN VOLVER AL PASADO"

En el último apartado, ha enmarcado el trabajo en favor de un turismo "ordenado, diversificado y de calidad", de la diversidad, la participación, la solidaridad y la transparencia. "Esto es lo que se ha hecho pero no está acabado. Por eso anuncio mi candidatura", ha repetido Joan Ribó, a la vez que ha instado a "continuar mirando al futuro sin volver al pasado". Así, ha censurado a otros candidatos, en alusión a la cabeza de lista del PP en València, María José Català, que "miran atrás" y "dicen que desharán".

Tras ello, el alcalde ha aludido a las características del proceso de primarias en Compromís y ha valorado que sean "con listas abiertas a toda la ciudadanía", sin necesidad de ser militante o simpatizante de la coalición, y con la posibilidad de "elegir a todos los miembros de la lista, desde el primero hasta el último". Las votaciones se realizarán por internet entre el 6 y el 8 de marzo y de manera presencial, el 9 de marzo.

Ribó ha precisado que las primarias de Compromís en València contará con 30 candidatos, él y otras 29 personas con "perfiles muy variados" desde el punto de vista profesional y con trayectorias tanto en política como fuera de ella. Entre esos 29 candidatos están todos los concejales que forman parte del grupo de Compromís en el Ayuntamiento excepto la edil Consol Castillo, que ha decidido no presentarse, y el exconcejal y exportavoz de València en Comú, Jordi Peris.

El primer edil ha considerado "excelente" el trabajo hecho por Castillo en el consistorio y ha dicho que aunque respeta su decisión la lamenta. Además, ha reiterado su "satisfacción" por contar con Peris en el puesto 12 de la lista de Compromís, sin necesidad de someterse a primarias atendiendo al respaldo logrado en la asamblea de la coalición.

"MÁS DE 17 CONCEJALES"

Preguntado por los resultados electorales que espera lograr en los comicios de mayo, Ribó ha manifestado que aspira a contar con "más de 17 concejales", en alusión a los que en la actualidad conforman el Govern de La Nau -9 de Compromís, 5 del PSPV y 3 de València en Comú-. "Ese es el primer y gran objetivo de todos", ha comentado, al tiempo que ha expuesto que "dentro de ese marco se trabaja para conseguir el mejor resultado".

"El objetivo es continuar el Govern de La Nau con el mejor resultado posible. Estoy convencido de que obtendremos buenos resultados", ha declarado el candidato. En este punto, preguntado por las diferencias que se han dado a lo largo del actual mandato entre los tres socios de este ejecutivo, Joan Ribó ha aseverado que con tres partidos es "normal" que se produzcan y que con la cercanía a la campaña electoral cada uno quiera "resaltar su perfil".

A pesar de ello, ha insistido en el "buen" funcionamiento de este equipo de gobierno, en la necesidad de "respetar la personalidad de cada uno" y en haber sido "capaces de ponerse de acuerdo al ejecutar las políticas".