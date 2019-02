Puig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, en donde ha lamentado el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y, en este sentido, ha manifestado que "hoy es un mal día para la Comunitat porque hemos perdido gracias a la triple alianza de las derechas y el independentismo catalán 1.400 millones de euros y 5.000 puestos de trabajo efectivos".

"Eso es una mala noticia y aquellos que se envuelven en las banderas para tapar la corrupción desde luego lo que están es haciendo un servicio nefasto para la sociedad valenciana", ha remarcado.

Sobre la posible fecha de las elecciones generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda dar a conocer este viernes, Puig ha afirmado que el gobierno valenciano no ha hablado de esta cuestión y ha incidido en que lo que quiere el Consell es que " los valencianos definan su posición política en relación a lo que ha sido la gestión del Gobierno valenciano y las perspectivas de futuro de la Comunitat" y que el debate "no esté contaminada con otras cuestiones que no tienen que ver con la realidad política" valenciana.

En este sentido y preguntado por un posible adelanto electoral de las autonómicas en la Comunitat, el 'president' ha subrayado: "No vamos a rechazar nada en estos momentos. Siempre he dicho que la capacidad de disolución de Les Corts la tiene el presidente, de acuerdo con su gobierno, y por tanto, nosotros haremos lo que toque en función del interés general de los valencianos".

Además, ha puntualizado que se van a esperar a la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de este viernes para, a partir de esa decisión

"analizar la realidad de la Comunitat".

No obstante, ha querido insistir en que la voluntad de que "las elecciones autonómicas tengan un debate autonómico" porque "lo que ha pasado en la Comunitat en estos cuatro años ha sido un avance considerable y la sociedad valenciana no puede mirar atrás". "Queremos que los valencianos tengan un debate sereno respecto a la propia realidad valenciana", ha señalado.

Preguntado por si "temen" que esa convocatoria anticipada de elecciones valencianas pudiera conllevar mayor abstención, el 'president' ha pedido no "especular más sobre esta cuestión" porque se generan "unas expectativas que en este momento no hay". "Lo normal en estas condiciones es que las elecciones autonómicas se celebren el último domingo de mayo, pero nosotros tenemos esa capacidad y no vamos a renunciar nunca a ella, pero no quiero abrir un espacio de especulación", ha agregado.

Cuestionado por

si el Consell puede trabajar con normalidad tras el rechazo de los PGE, ha insistido en que su no aprobación es "una mala noticia", pero ha manifestado que el gobierno valenciano va a seguir trabajando y jun con el gobierno para "intentar afrontar esta situación". "El voto de ayer de PP, Cs e independentistas ha tenido un coste de 1.400 millones para los valencianos y de 5.000 puestos de trabajo. Esa alianza extraña nos cuesta mucho a los valencianos porque se han liado para derrotar los mejores presupuestos para la Comunitat", ha zanjado.