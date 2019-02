La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha concedido este jueves una entrevista a la televisión británica Sky News en la que ha comparado los delitos por los que están siendo juzgados los máximos responsables del 'procés' (y, más específicamente, la celebración de referéndums ilegales) con la violación, en base al papel del "permiso" en ambas situaciones.

NEW: A Spanish official has compared voting in the 2017 Catalan independence referendum to rape. @lozanoirene told @DominicWaghorn “Sex is not forbidden, like voting is not forbidden but you can’t do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it’s rape” pic.twitter.com/WzzK1BnnxB