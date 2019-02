El cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, ha asumido este miércoles "toda la responsabilidad" derivada del juicio por las contrataciones de Aena con Gürtel. No obstante, ha matizado que no intervino y que Rafael de León, gestor de sus empresas, es quien debería declarar.

"Asumo toda la responsabilidad, la he asumido en todas las causas, he colaborado con la Fiscalía y estoy dispuesto a seguir colaborando", ha asegurado haciendo uso de su derecho a la última palabra al quedar visto para sentencia este juicio en el que también están acusados el excontable de Gürtel José Luis Izquierdo, el exdirector de Comunicación de Aena Ángel López de la Mota y su subordinado José María Gavari.

"Siento decir esto porque mi letrado quería que no hablara" se ha excusado Correa después de haberse negado a prestar declaración al inicio de este juicio, en el que se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel, que quedará rebajada tras la aplicación de atenuantes anunciada por la Fiscalía.

En un tono de humildad y algo bajo de ánimo, Correa ha querido hablar en favor de Izquierdo porque de no hacerlo "no dormiría a gusto esta noche en la cárcel". "Izquierdo recibía instrucciones de todos nosotros. Es un hombre honrado que si se encuentra una cartera la va a entregar a la Policía y lo que le está ocurriendo no es justo", ha lamentado.

Antes de su intervención, la Fiscalía ha mantenido su petición de 8 años de cárcel para López de la Mota y para Gavari al creer probado que "se llegó a un concierto" entre ellos dos y Correa para "adjudicar de manera ilegal los contratos de Aena".

Asimismo ha mantenido la petición de 7 años para Izquierdo, mientras que a Correa ha pedido aplicarle la atenuante de confesión -por lo declarado en otras causas- y la del artículo 65.3 del Código Penal, al entender que no era él quien dirigía esas contrataciones. A todos ellos se les imputan delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública, cohecho activo o pasivo y falsedad documental por supuestamente haber adjudicado de manera irregular 22 contrataciones de Aena a cambio de dinero y viajes.

Para la fiscal ha quedado probado que López y Gavari vulneraron el procedimiento de contratación publica de Aena, que exige la publicidad del mismo y la libre concurrencia de empresas, y "simularon situaciones de urgencia" para limitar la competencia y dar las adjudicaciones a las de Correa.

La fiscal ha concretado que estas empresas, Special Events, Technology Consulting Management y la agencia de viajes Pasadena "formaban parte del mismo grupo de sociedades y eran la misma con diferentes nombres", lo que los acusados supuestamente ocultaron. "Estamos hablando de un ente como Aena cuya contratación es de gran volumen", por lo que la adjudicación a Gürtel, ha dicho, "directamente se ocultaba con la finalidad de cobrar una comisión".

Las defensas han pedido la absolución de sus patrocinados, salvo la de Correa que se ha conformado con las atenuantes acordadas por la Fiscalía, si bien ha querido también que se le añada otra de dilaciones indebidas.