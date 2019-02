Dos familias entregan este lunes en el Congreso de los Diputados 280.000 firmas para pedir que se desbloquee la ley de regulación de la eutanasia y se eviten situaciones como las vividas en sus hogares.

Se trata de la proposición de ley de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE, que fue tomada en consideración por el pleno del Congreso el pasado 2 de julio y que sigue en proceso de tramitación, ya que tanto PP como Ciudadanos siguen solicitando la ampliación del plazo de enmiendas, según los socialistas.

La iniciativa se ha desarrollado en la plataforma Change.org y fue puesta en marcha individualmente por la familia de Maribel Lorente Tellaetxe, enferma de alzhéimer desde hace 12 años y de Luis de Marcos Vera, que falleció durante la recogida de firmas.

Maribel es una mujer de 75 años, que en 2014 pidió a uno de sus hijos que la "ayudaran a marchar" el día que no recordara sus nombres. "Ese primer día que veas que os confundo, que no sepa como os llamáis... por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a 'aita'. Ese día me tienes que ayudar a marchar", demandó la mujer.

Y este mensaje es el que la familia ha reflejado en la carta con la que inició la recogida de firmas, en la que también indica el grado de dolor y la situación por la que atraviesa su madre. "Sufre muchos dolores, pero como no puede explicar dónde le duele, no podemos ayudarla. Muchas veces caen lágrimas de sus ojos vacíos y sin expresión", relata su hijo.

A través de la plataforma Change.org se han reunido más de 182.000 firmas de apoyo a su petición y el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) ha aprobado una declaración institucional en favor de la despenalización de la eutanasia.

Su hijo mayor, David Lorente, ha señalado que la familia reclama la derogación del artículo 143.4 del Código Penal, porque con él "a nosotros nos meterían en la cárcel si hiciéramos cumplir el documento de voluntades anticipadas de mi ama", que "está con alzhéimer ya muy avanzado".

En la misma plataforma de internet emprendió una campaña idéntica Luis de Marcos, pero en mayo de 2017 falleció a causa de su enfermedad, y fue su familia la que decidió seguir con la iniciativa, que ha reunido ya más de 97.500 firmas. "Vamos al Congreso para pedir a los políticos que abran el corazón y los ojos y vean lo que los ciudadanos les estamos pidiendo", ha señalado la viuda de Marcos, Asún Gómez, en un comunicado.

Estas dos familias entregarán las firmas acompañados del doctor Marcos Ariel Hourman, el primer médico sentenciado en España por aplicar la eutanasia a un paciente terminal.

Además, serán recibidos por el presidente de la Comisión de Sanidad, el socialista Patxi López, entre otros.

La propuesta del PSOE

La propuesta del grupo socialista recoge la regulación de la eutanasia siempre que "exista un consentimiento informado previo, y que se realice en pleno uso de las capacidades mentales de la persona y sin coacción alguna".

También requiere que "el individuo tenga una discapacidad grave crónica o enfermedad grave o incurable" y que haya "un médico consultor externo y una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas".

La ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios de la Seguridad Social y será de financiación pública en hospitales y cuando se practique en el domicilio particular de la persona que lo solicite.