La reconocida investigadora Margarita Salas ha reivindicado este viernes la necesidad de una mayor visibilidad de la mujer científica a lo largo de la historia porque ha lamentado que "ha sido y es todavía poco visible", y ha lanzado un mensaje de aliento a los jóvenes investigadores: "Que no se desanimen; si quieren pueden".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en la presentación de un mural interactivo dedicado a ella en la Universitat Politècnica de València (UPV). Bajo el título 'Mujeres de Ciencia', esta iniciativa rinde homenaje a la labor de Salas y otras mujeres científicas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el próximo lunes, 11 de febrero.

Tras mostrarse "apabullada" por el reconocimiento, ha destacado la importancia del proyecto en el contexto actual en el que "la mujer todavía es poco visible en la ciencia". "Aunque ha habido mujeres muy importantes a lo largo de la historia de la ciencia, son muy poco conocidas", ha lamentado, y ha puesto en valor que entre los murales figuren científicas "clave de la ciencia universal" como Hipatia de Alejandría.

Salas también ha puesto el foco en que "todavía hay muy pocas mujeres premios Nobel". "Son minoría, y sin embargo hay muchas que se lo merecen", ha aseverado.

En cuanto a los jóvenes, ha afirmado que "les diría que si quieren, pueden: Que no se desanimen, que pueden, y lo que hace falta es que se dediquen con entusiasmo y pasión, porque la investigación es una pasión". Y a las investigadoras que empiezan su carrera, "que no se sientan discriminadas por el hecho de ser mujeres".

"Las mujeres podemos, que sigan adelante con toda la energía, toda la fuerza y mucho trabajo; porque esto también es mucho trabajo, las cosas no salen gratis y hay que trabajar mucho y bien", ha reivindicado, porque "si se tiene dedicación y entereza, si uno hace lo que le gusta, el trabajo no cuesta trabajo".

En una semana marcada por las protestas de trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de València, preguntada por si los investigadores españoles se sienten "eternos becarios", ha lamentado que "la situación hoy en día para los jóvenes investigadores es muy precaria".

"NO HAY NADA QUE OFRECER AQUÍ"

Ha remarcado, eso sí, que "en España se hace una tesis doctoral muy buena y se forman buenos doctores, porque hay laboratorios muy buenos a pesar de la falta de financiación". "Los que salen fuera hoy día no vuelven porque no hay nada que ofrecer aquí", ha lamentado, "y los que se quedan son los eternos precarios: contrato tras contrato, todo indefinido; llegan a los cuarenta y tantos y todavía no tienen una posición estable".

Respecto a por qué hay carreras de ciencias con baja tasa de mujeres, Salas ha puntualizado que "depende de qué carreras", ya que hay algunas como Biología o Químicas en las que "la mujer va a ella" y otras que no tanto como las ingenierías.

"A lo mejor se sienten todavía como que no valen, que no son capaces; hay que quitar esa idea a las mujeres que no son capaces. Las mujeres somos capaces de hacer lo que nos propongamos, con entusiasmo e ilusión todo se puede hacer", ha enfatizado.

MINISTERIO DE CIENCIA

Preguntada por cómo valora el nuevo Ministerio de Ciencia, la investigadora ha señalado que es "pronto" para valorar su trabajo, si bien ha insistido en que era "necesario y conveniente". "El ministro o la ministra de la Ciencia se sienta en el Consejo de Ministros, tiene su voz y puede pegar en su momento un puñetazo sobre la mesa y decir 'no', los Presupuestos tienen que aumentar", ha defendido, mientras que ha recordado que anteriormente era un secretario de estado dependiente de otras carteras.

En cualquier caso, ha lamentado que "hoy día, la situación en España respecto a la financiación (de la ciencia) es muy calamitosa". "Estamos bajo mínimos", ha aseverado, y ha reconocido que "efectivamente, (la ciencia) no está todavía en la política".

Salas ha echado la vista atrás a la campaña electoral de 2004, cuando una serie de investigadores españoles lanzaron una campaña para un pacto de estado por la ciencia. "Parece que aquello cayó muy bien y todo el mundo estaba de acuerdo, pero estamos ya en el 2019 y todavía no hay pacto", ha recalcado, para reivindicar que "la ciencia no es cuestión de una legislatura, lleva años y hay que apostar por la investigación gobierne quien gobierne y apostar a largo plazo".

También ha defendido el papel de la divulgación científica y la "obligación" de los investigadores de dar a conocer su trabajo a la sociedad: "No quedarnos en nuestros laboratorios". Y ha puesto en valor que "esto cala en la sociedad, que va siendo cada vez más receptiva de la importancia de la ciencia y sus beneficios para la propia sociedad".

'MUJERES DE CIENCIA'

Se trata del primero de los ocho murales interactivos que conforman este proyecto que ha sido impulsado por la Politècnica y el centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, con el objetivo de homenajear a investigadoras de referencia de la ciencia nacional e internacional, conjugando en cada mural ciencia, género, arte y nuevas tecnologías, y aprovechar para denunciar las consecuencias de la desigualdad de género.

Entre estos reconocimientos se encuentra la científica asturiana Margarita Salas, que ha sido la primera en inaugurar los murales. La investigadora, alumna del Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa, y reconocida con numerosos premios y distinciones. En la inauguración ha estado acompañada por el rector de la UPV, Francisco Mora; el director técnico de Las Naves, Javier Ibáñez; la coordinadora del proyecto, Isabel Tort, y el comisario y catedrático Joan B. Peiró.

El mural, obra de la artista visual Lula Goce, ocupa 9x5 metros de la fachada de rectorado de la Politècnica. En él destaca la figura de la doctora Salas, acompañada de varios elementos vinculados a su trayectoria científica.

En los próximos meses se pintarán el resto de murales en diferentes enclaves de la ciudad de València. Junto a Salas, 'Murales de ciencia' rendirá tributo a la valenciana, Anna Lluch, una de las oncólogas más reconocidas en el ámbito internacional y referente en investigación sobre cáncer de mama; Valentina Tereshkova, la primera mujer que voló al espacio, doctora honoris causa por la UPV en el año 1991, la astrónoma, matemática y filósofa Hypatia de Alejandria o la matemática y científica espacial, Katherine Johnson, la calculadora que ayudó al Apolo 11 a llegar a la Luna.

Completan el listado la arquitecta Zaha Hadid, primera mujer en recibir el premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura; Hedy Lamarr, coautora del espectro ensanchado por salto de frecuencia, sistema de comunicación en el que se fundamentan tecnologías como el Bluetooth o las conexiones inalámbricas, y la primatóloga y Premio Príncipe de Asturias de Investigación científica y técnica en 2003, Jane Goodall.