Cuando falta un mes para el día 8 de marzo, el movimiento feminista considera que hay "1.000 motivos" para ir a la huelga feminista que ha vuelto a convocar para este año, después del alcance histórico conseguido en 2018.

La Comisión 8-M, encargada de la coordinación de la jornada reivindicativa del Día internacional de la Mujer, ve necesario repetir la movilización porque "aunque los problemas de las mujeres ahora son más visibles, toda esta fuerza no ha tenido su reflejo en una mejora significativa de la vida de las mujeres".

"No hay mejor forma de resistir que avanzar", señalan las feministas, que a lo largo de los últimos meses han trabajado en la actualización de su argumentario de sus principales demandas que profundiza en cuestiones relativas a la economía y a la precariedad del mercado laboral.

Pero a comisión ha recordado que la huelga feminista afecta a "todos los espacios de la vida" y por eso va más allá de lo que se entiende como una huelga general. "Porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida y la huelga tiene que alcanzar, además del ámbito laboral, otros trabajos y espacios: el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa".

Durante las próximas semanas, se preparan acciones para ir marcando ese camino hacia la huelga. Así, el el 23 de febrero se celebrará, por segundo año consecutivo, el "eventazo", con música en directo y muchas sorpresas, y el 3 de marzo organizan una carrera popular "para correr sin miedo, no por miedo".

A día de hoy, varios sindicatos han anunciado que registrarán la huelga de 24 horas (CGT y CNT). El movimiento feminista ha reclamado a los principales, UGT y CC OO, que suscriban la convocatoria, pero las centrales siguen apostando por paros de dos horas por turno, en general, y por dar cobertura a aquellas federaciones que quieran sumarse las 24 horas. Así, la Federación de Enseñanza de CC OO ha convocado la huelga general en educación ese días para posibilitar el paro. Los estudiantes ya harán huelga.

Estas son las razones de algunas activistas de los derechos de las mujeres:

Viviana Waisman, abogada responsable de Women's Link: "Espero que este 8-M sea todavía más multitudinario que el del año pasado. Y que más personas, mujeres, hombres, chicos y chicas, se sumen a demandar que los derechos de todas las personas se respeten". Sobre los motivos que ve para sumarse, Waisman asegura: "El año pasado la huelga y la manifestación eran para romper un silencio colectivo que existe en nuestra sociedad sobre la discriminación de mujeres y niñas. Es importante saber que los cambios no suceden de un día para otro. Es una lucha que requiere constancia y que sigamos hablando de cómo rompemos los estereotipos que obstaculizan, por ejemplo, el acceso a la justicia de mujeres y niñas en España".

Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico: "Creo que este 8-M lo viviremos con ilusión y reivindicativo, como siempre. Los motivos por los que hacemos huelga siguen vivos. Hay miles. Como que muchas mujeres tienen empleos por unas horas en los que no se respetan sus derechos, porque trabajamos igual que los hombres y nos echan si estamos embarazadas. Porque no se considera despido si te echan del trabajo doméstico, porque la precariedad nos lleva a no tener pensiones, porque las abuelas no pueden pagarse sus cuidados y muchas están solas en casa. Motivos suficientes hay".

Marisa Soleto, de Fundación Mujeres: "Creo que el 8-M ha rebasado digamos el nivel de ser un acto restringido para serlo de toda la sociedad y espero que tenga el mismo apoyo masivo que ha tenido en años anteriores en España. Conviene quizás recordar que el 8-M es un día para recordar que esta sociedad, esta democracia, no ha logrado las cotas de igualdad satisfactorias. Es un día para recordar los retos pendientes y que no hay que bajar la guardia. Este segundo aspecto es importante en los momentos de coyuntura política nacional e internacional. Hay miles de motivos y razones para conmemorar este día y los habrá seguramente para siempre. Ojalá que cuando consigamos la igualdad salgamos para celebrar que avanzamos en democracia".