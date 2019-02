PP y Ciudadanos vuelven a ponerse con dureza frente a Sánchez por la figura del relator en Cataluña. La formación liberal ha pedido este miércoles la comparecencia "urgente" del presidente del Gobierno para que explique "qué va a negociar con los separatistas".

En este sentido, los populares también han presentado su propia solicitud, al mismo tiempo que acusan al líder socialista de "alta traición" a España. "El presidente del Gobierno es el mayor traidor a nuestra legalidad", sostuvo Pablo Casado. "No se puede vender a España a cambio de un plato de lentejas para seguir en Moncloa", continuó, y considera que los 21 puntos de Torra son una "humillación" al país.

"Pedro Sánchez es desde ya un presidente ilegítimo", continuó el presidente del PP. "Está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno, y ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia de la población española". Pidió elecciones y aseguró que si no las convoca, se usarán "todos los mecanismos parlamentarios y ciudadanos, porque no se puede seguir así".

Casado, en una entrevista a Efe, aseguró que desde su formación no descartan presentar una moción de censura, y llama a la gente a movilizarse contra la decisión del Ejecutivo sobre la mediación en las conversaciones con el Govern de Quim Torra. De hecho, el popular ha anulado su viaje a Atenas, previsto para este jueves y viernes, donde iba a asistir a la reunión del PPE.

Sobre esto, Rivera ha convocado en la plaza de Colón una marcha contra la deriva del Gobierno. Ha pedido mirar "más allá de las siglas de los partidos" y cree que ha llegado "el momento de actuar", pero aclaró que no ha hablado con otras formaciones. "Ahora tenemos dos problemas: los políticos separatistas y Sánchez", sentenció. "Hay que frenar a Sánchez, que no se ponga en marcha la mesa de la vergüenza". A esto ha decidido sumarse el PP: "Vamos a convocar a todos los españoles. España no puede aceptar el chantaje de independentistas". Vox también confirmó su presencia. Los populares han sido quienes han pedido permiso a Delegación de Gobierno.

El líder del PP ha calificado a Sánchez de "felón", ha considerado que está deslegitimado para seguir en el Gobierno debido a esta negociación que considera "el hecho más grave en democracia desde el 23-F".

Para Rivera, además, la única salida digna "es convocar elecciones cuanto antes" porque, a su juicio, "Sánchez empieza a ser un problema" para la integridad de España. El presidente de Ciudadanos considera que la legislatura "empieza a ser peligrosa". Para Rivera, el presidente demuestra "que es capaz de vender a todos los españoles".