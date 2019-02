El Gobierno abrió este martes la puerta a la incorporación de un "relator" a la mesa de diálogo de los partidos con representación parlamentaria en Cataluña, lo que PP y Ciudadanos consideran una cesión más del presidente, Pedro Sánchez, a los independentistas en plena negociación presupuestaria.

Este miércoles, en declaraciones a la Cadena Ser, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha defendido la presencia de "una figura notarial" de nacionalidad española.

"El relator es una persona en Cataluña que haga el trabajo de poner orden en el debate" ha dicho Calvo, quien ha defendido que "los partidos políticos tienen la gran obligación de encontrar algunos puntos en común para salir de una situación que lleva más de diez años enquistada".

No hacen falta mediadores para estar dentro de la ley practicando el diálogo en democracia. Si acaso un relator que además coordine y convoque. Ojalá todos los partidos estuvieran dispuestos a dialogar para resolver una situación tan complicada como la de #Cataluña. @Senadoesp pic.twitter.com/MDLly4srcS — Carmen Calvo (@carmencalvo_) February 5, 2019

La figura que el Gobierno dice que será "neutra" y "elegida de común acuerdo" no ha pasado inadvertida, entre detractores y defensores:

Soraya Rodríguez (PSOE): La diputada del PSOE rechaza la figura del relator que se encargue de coordinar las reuniones de la llamada mesa de partidos que intentan impulsar el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Rodríguez publicó esta noche en Twitter: "Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones". Estas palabras recibieron en la red social más de 1.000 retuits y más de 2.000 'Me gusta', así como más de 300 comentarios.



Irene Montero (Podemos): La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados aplaudió este miércoles que el Gobierno haya aceptado la demanda de ERC y el PDECat de introducir un relator en el diálogo entre partidos políticos estatales sobre el conflicto nacionalista catalán: "Es un gesto inteligente del Gobierno para tratar de avanzar en una solución política". Sobre el relator: "Es alguien que ayuda a clarificar los términos del diálogo". Así lo manifestó en declaraciones a la Ser, en las que reconoció que "se puede dar un diálogo sin un relator, sí", pero precisó que "con un relator también".

Ernest Urtasun (ICV): El portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds y diputado del Parlamento Europeo escribía en Twitter: "Esta mañana el ruido sobre ‘el relator’ de algunos políticos y periodistas se vuelve insoportable. Qué polémica más absurda y qué ganas de bloquear todo diálogo. Mucho ánimo a los miembros del Gobierno y del Govern que lo están intentando".

Inés Arrimadas (Ciudadanos): La líder de Ciudadanos en Cataluña ha asegurado este miércoles que el independentismo "mete un gol" al Gobierno después de que éste haya aceptado incluir a un relator en las negociaciones con la Generalitat. Critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma el relato separatista y denuncia lo que considera una "humillación" a España y una "vergüenza" para los catalanes. También en la red social Twitter, la portavoz de Ciudadanos había asegurado, con respecto a esta figura, que "el separatismo no podría ni soñar con un chollo mejor que el Gobierno de Sánchez". Albert Rivera también habla de cesión al chantaje y acaba de solicitar una comparecencia "urgente" en el Congreso del presidente para que explique qué va a negociar con los independentistas catalanes.

Teodoro García Egea (PP): El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traición" por admitir que exista la figura de un "relator" que coordine la mesa de partidos para Cataluña; una figura que presupuso que usa para "resistir como sea" en La Moncloa. El 'número dos' de Pablo Casado en Génova hizo estas consideraciones en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia. García Egea directamente dijo no entender para qué hace falta "un negociador" para que el Estado central hable con el resto de comunidades autónomas y preguntó si la intención de Sánchez es designar 17 relatores para encauzar la relación con cada una de las regiones de España.

Emiliano García-Page (PSOE): El presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado este miércoles que está "muy perplejo" de que la mesa de partidos para debatir la situación en Cataluña sea coordinada por un relator, y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que se mantenga en su sitio desde el fondo, en la defensa de la Constitución, pero también en las formas". "Si lo planteamos desde la buena fe no lo entiendo, y desde la lógica y el relato permanente de los independentistas es una exigencia que puede descolocar", ha dicho en Onda Cero. Ha añadido que el "modelo" que se propone le deja "muy perplejo" porque "si de lo que se trata es de tener a alguien de testigo, porque no se fían unos de otros, para eso pueden hablar directamente en el Parlamento, que estamos todos los españoles de testigo y tengo tanto interés como nadie en saber lo que dicen".

David Bonvehi (PDeCAT): El presidente del PDeCAT cree que la negociación entre gobiernos sobre la figura del relator es un "pequeño paso pero no suficiente" y mantiene que si no hay cambios su grupo en el Congreso presentará el viernes una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Estado. En una entrevista a TV3' Bonvehí cree que debería ser una figura internacional y una persona independiente que no tenga relaciones cotidianas con los dos gobiernos. Sin querer revelar los nombres que el Gobierno ha propuesto al Ejecutivo español, el presidente del PDeCAT sí ha descartado que el PNV haga este papel.