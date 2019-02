Así lo han explicado el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, y el de la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, en declaraciones a Europa Press tras la reunión que han mantenido este martes con la Conselleria de Vertebración del Territorio.

La Generalitat ha planteado una antelación mínima de 15 minutos de contratación para los VTC en el nuevo decreto de regulación y no permitir la captación libre de clientes ni la geolocalización, entre otras medidas para que los dos sectores puedan "convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar".

El representante de los taxistas autónomos ha señalado que las medidas son "insuficientes" y cree que la Generalitat "quiere contentar a los dos sectores y al final no van a solucionar el problema", por lo que ha lamentado que el Consell ha "perdido la oportunidad para tomar medidas que realmente diferencien a los dos sectores".

Por contra, ha defendido que entre las peticiones del sector está que el tiempo de precontratación sea "claro y no deje lugar a dudas. Para ello, ha propuesto que sea de 12 horas porque "define claramente que no es un servicio inmediato", mientras que el planteamiento de la Conselleria "no diferencia esa inmediatez".

También ha pedido que los VTC "vuelvan a la base", ya que "lo único que contempla -el decreto de la Generalitat- es que no puedan aparcar en la vía pública". "No sabemos cómo van a hacer cumplir, porque luego los VTC incumplen todo y no hay forma de demostrarlo", ha aseverado.

En definitiva, Del Molino ha instado a que las medidas sean "claras y contundentes" y ha advertido que "a la hora de aplicarlas, los cuerpos de inspección no pueden demostrar que incumplen, lo que provoca frustración en los taxistas viendo como los VTC hacen de taxi". Eso sí, ha remarcado que espera otra reunión con la consellera, Mª José Salvador, para ver "cómo van a hacer las medidas más efectivas".

TAXI Y VTC NO VOLVERÁN A SU "ESTATUS"

El presidente de la Asociación Gremial del Taxi, en la misma línea, ha sostenido que el sector ve la propuesta "bastante escasa", ya que "no va a cumplir ningún objetivo para que el taxi y las VTC vuelvan a su estatus".

En este contexto, ha explicado que la Conselleria les ha asegurado que su intención es "apostar por el taxi y que las VTC complementen", al entender los vehículos con conductor como un servicio "complementario y de lujo". Por tanto, cree que deben "volver a la base de operaciones, no coger clientes a mano alzada y que la vía pública sea para el sector del taxi".

Respecto al tiempo de precontratación, Arráez ha resaltado que los taxistas tienen conversaciones con VTC que "quieren trabajar como VTC" y que estas "contratan el servicio de un día para otro".

"Hemos pedido un mínimo de 12 horas, a sabiendas que el 80% de las VTC tradicionales dan servicio de un día para otro", ha recalcado, para añadir que van "a contracorriente" y que les gustaría tener el decreto "antes de elecciones".