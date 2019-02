La retrospectiva se inicia el martes, 5 de febrero, con la proyección de un programa compuesto por sus cuatro primeras películas: los cortometrajes documentales 'Day of the Fight' (1951), 'Flying Padre' (1951) y 'The Seafers' (1952), además del mediometraje bélico 'Miedo y deseo' (1953), que ha sido olvidado durante muchos años.

Considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, Stanley Kubrick (1928-1999) destaca tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Desde sus primeras películas, demuestra ser un director inclasificable, diferente al resto, incluso en películas de cine negro como 'El beso del asesino' (1955) o 'Atraco perfecto' (1956), considerada ya como un clásico.

Kubrick se consagra como director de cine con 'Senderos de gloria' (1957), una producción del género bélico que paradójicamente era un duro manifiesto contra la guerra. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, la película fue prohibida en Francia por considerarse un insulto al ejercido galo y no se estrenó en nuestro país hasta 1986.

El director norteamericano alcanza la fama con 'Espartaco' (1960), su primera producción de alto presupuesto, con la que obtiene cuatro Óscar por su gran maestría técnica y la espectacularidad de las escenas de lucha. Pese a tratarse de una película histórica sobre la revueltas de esclavos en la antigua Roma, 'Espartaco' contiene una combinación de política y ambigüedad sexual que fue motivo de escándalo en su época.

El ciclo que se podrá ver durante el mes de febrero se cierra con 'Teléfono rojo. ¿Volamos hacia Moscú?' (1963), una siniestra comedia de humor negro sobre la guerra fría y la amenaza nuclear protagonizada por Peter Sellers, que interpreta tres papeles.

A partir de marzo se podrán ver en La Filmoteca películas tan significadas en la historia del cine como 'Lolita' (1962), '2001: Una odisea del espacio' (1968), 'La naranja mecánica' (1971), 'Barry Lyndon' (1975), 'El resplandor' (1980), 'La chaqueta metálica' (1987) y 'Eyes Wide Shut' (1999), además de 'A.I. Inteligencia Artificial', una película de Steven Spielberg sobre un proyecto de Kubrick.

KUBRICK, "UN MAESTRO DEL CINE"

Sobre su importancia en la historia del cine, Martin Scorsese señaló que "Stanley Kubrick fue uno de los pocos maestros modernos que hemos tenido, y he visto y estudiado sus películas en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Era único, en el sentido de que en cada nueva película definía el medio y sus posibilidades. Pero era más que un innovador de las técnicas".

Sobre Kubrick, Scorsese también dijo: "Como todos los visionarios, decía la verdad. Y no importa lo cómodos que creamos sentirnos con la verdad; cuando estamos obligados a mirarla de frente, siempre causa un profundo choque".