Según recoge un comunicado del partido, Bonig se ha referido de esta manera durante la presentación de Salvador Llopis como candidato a la alcaldía del PP al ayuntamiento de Oliva donde ha subrayado que "llevan ya siete retiros en los últimos años que nos cuestan aproximadamente 10.000 euros a todos los valencianos". "Unos 70.000 euros que podrían destinarse a Dependencia o a becas comedor, a los centros a los que se les debe dinero, por ejemplo", ha indicado.

La presidenta del PPCV ha indicado que Puig y Oltra se "van de vacaciones a costa de los valencianos para, al final, silenciar los dos problemas más importantes de la Comunitat Valenciana: la situación de la educación y los barracones y las listas de espera".

"Dos problemas que ni Puig ni Oltra solucionan. Ayer no hablaron de listas de espera, ni de los 66.844 valencianos que están esperando, ni de los 14.000 niños que estudian en barracones ni de la educación en libertad. De estos dos problemas, no escuchamos nada", ha lamentado. "El Botànic no habla de los valencianos hablan de cómo se mantienen, como criticar al PP, como enchufar a más gente y cómo subir los impuestos".

Para la presidenta del PPCV, esto demuestra que "están en tiempo de descuento y lo que tienen que hacer es a recoger porque el Partido Popular ganará, gobernará y solucionará los verdaderos problemas de los valencianos".

PATIVEL Y TREN DE LA COSTA

En referencia al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), Bonig ha señalado que Oliva es uno de los municipios con mayor número de afectados por una ley que es "una vergüenza" porque lo único que plantea es "expropiar propiedades sin ningún criterio, sin tener en cuenta a la sociedad", por lo que ha anunciado que "cuando el PP gobierne derogará el Pativel". "El PP de Oliva y el de la Comunitat es el único que ha estado al lado de los vecinos, defendiendo sus intereses desde el minuto uno", ha agregado.

Bonig ha señalado que "cuando el PP gobierne acabará con los proyectos que comenzó como el desdoblamiento de la N-332, el enlace de la AP-7 con el sur de Oliva y seguirá con el Tren de la Costa, una reivindicación que Compromís sacó cuando gobernaba Rajoy y que entierra ahora que gobierna el PSOE".