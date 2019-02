El ministro de Cultura, José Guirao, ha evitado este viernes opinar sobre la situación de los becarios de la gala de los Premios Goya que se celebra este sábado en Sevilla porque, según ha dicho, desconoce su estatus laboral, aunque en términos generales se ha mostrado partidario de que "los trabajos se remuneren".

Guirao ha sido preguntado en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros por la opinión que le merece que la Academia de Cine haya recurrido a becarios para ser azafatos y auxiliares sin recibir ninguna remuneración a cambio.

"No conozco en detalle el tema de si son becarios, voluntarios, si son becarios de la Academia o de otra institución que colabora con ella", ha dicho el ministro, que ha dicho no conocer "en detalle" este caso concreto y ha preferido no opinar "porque no quiero meter la pata".

Según ha añadido, sin embargo, "yo siempre estoy a favor de que los trabajos se remuneren", aun que también ha recordado que "existe la figura del voluntario y del becario sin remuneración".