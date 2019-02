Los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han afirmado a través de las redes sociales, antes de su inminente traslado a cárceles de Madrid, que durante el juicio al que se enfrentan en el Tribunal Supremo defenderán "los derechos y libertades fundamentales".

Así, en su cuenta de Twitter el exconseller Jordi Turull ha señalado, mientras era trasladado desde la prisión de Lledoners a Brians 2, que "marchamos de Cataluña infinitamente agradecidos por tanto apoyo. Ahora nos toca a nosotros que durante el juicio no os sintáis solos en la defensa de los derechos y libertades".

Así mismo Joaquim Forn, durante el traslado entre las dos cárceles catalanas, antes de partir a la cárcel madrileña de Soto del Real, ha dado las gracias en su cuenta de Twitter "a los compañeros de módulo en Lledoners con quienes hemos compartido estos meses, y también a trabajadores y funcionarios", y ha agradecido igualmente "el apoyo de tanta y tanta gente".

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO