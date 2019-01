Giner, que se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento, ha señalado que su grupo "está a favor del carril bici, de la sostenibilidad, de políticas de futuro verdes y sostenibles y de buscar alternativas a las energías de los coches, como es lógico y no puede ser de otra manera", pero ha precisado que no le gusta "cómo se están haciendo las cosas y cómo se está ejecutando" la política de movilidad y de creación de carriles bici en la ciudad.

El responsable de Ciudadanos ha recordado que en la reciente comisión de urbanismo del consistorio este partido presentó "cuatro mociones para revertir tres carriles bici" y para "que se estudiasen alternativas al de la calle Colón" y ha considerado respecto al de Reino de Valencia que "no es serio cómo se ha procedido en el proceso participativo".

"Por eso anunciamos que vamos a llevar el tema a la Fiscalía porque entendemos que hay una presunta prevaricación de cómo se ha hecho el procedimiento" para esa vía, ha expuesto.

A este respecto, el secretario del grupo municipal de Cs, Emilio Ortos, ha explicado que Cs "ha observado que existen ciertos indicios que pueden corresponder a una posible prevaricación por parte del concejal" de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, "a la hora de emitir la resolución para la construcción de los carriles bici en Reino de Valencia puesto que falta la emisión de un informe por parte de la Policía Local" en cuanto a "seguridad vial" y "la comisión técnica de patrimonio no emitió un voto favorable".

Preguntado por esta cuestión el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha señalado, también antes del pleno, que Cs "está en su derecho" si decide llevar este asunto ante el ministerio fiscal aunque ha destacado que son varios los asuntos que la oposición municipal -PP y Cs- ha llevado a los tribunales sin que hayan prosperado.

"En estos momentos tenemos en la Fiscalía no sé cuántas denuncias, he perdido la cuenta, y hasta ahora no ha salido nada. La afición por presentar cosas en Fiscalía es muy elevada y el rendimiento hasta ahora es cero", ha manifestado el primer edil al respecto.

