Bonig ha explicado que la declaración institucional, que es la misma que el PP presentará en el Congreso, pedía "el fin de un régimen dictatorial y sanguinario que está amordazando a los venezolanos". Asimismo, quería que España "liderase en la UE y en el mundo, no solo por su obligación legal sino por moral, la defensa de esa transición hacia la libertad y la democracia".

Al respecto, ha señalado que trasladaron esta declaración al resto de grupos con "la mejor" de las intenciones, pero "desgraciadamente no ha podido salir" porque "rotundamente" Podem "se ha opuesto, ha dicho que no van a reconocer" a Guaidó, mientras que Compromís trata de "ponerse de perfil" argumentado que "esta no era la forma" y el PSPV "se ha hecho el remolón" al pedir más tiempo.

"Aquí la defensa de la democracia y de los derechos no puede tardar ni un minuto más, o se está con un régimen democrático o se está con el dictador Maduro", ha recalcado. En ese sentido, ha lamentado los ochos días que le ha dado el presidente de España, Pedro Sánchez, a Maduro para convocar elecciones porque "a los dictadores, sean de izquierdas o de derechas, no les puedes dar un plazo si no que se les combate con la ley y con la democracia".

En ese sentido, ha arremetido contra la actitud del Botànic cuando el PP "ha firmado muchas declaraciones institucionales con las que a lo mejor no estábamos al cien por cien con ellas, pero entendíamos que el bien superior, la defensa de la vida y la libertad, los bienes más preciados que tiene el ser humano, están por encima de cualquier otra cosa", ha subrayado.