Oltra, tras la aprobación de la ley, ha rechazado las acusaciones de injerencias del PP y ha constatado que Les Corts "se organizan" y el Consell "no tiene nada que decir". Por ello, ha cuestionado que el PP no haya tenido tiempo suficiente para estudiar en 14 días las 140 enmiendas que se han presentado como han alegado los 'populares' en su recurso. "Aquí lo importante es el contenido de la ley y todo depende de las ganas de trabajar o no que se tengan", ha constatado.

Asimismo, ha reprochado al PP sus críticas por "la falta de financiación de la ley". "Si hubieran dedicado más tiempo a estudiar la ley que a presentar recursos se hubieran dado cuenta de que el sistema de financiación efectivamente es compartido por los Ayuntamientos, la Diputación y la Generalitat y eso no es nada que no dijera la ley que aprobó el PP en 1997", ha recordado.

Oltra ha explicado que esta cofinanciación es "una manera racional" de financiación en función del tamaño de las poblaciones.

Al respecto, ha rechazado que se haya sobrecargado a los municipios ya que si en 2015 el PP destinó solo nueve millones para financiar el personal encargado de servicios sociales de todos los Ayuntamientos de la Comunitat este año contarán con casi 49 millones, lo que supone cinco veces más. Este aumento de personal también ha permitido rebajar el ratio que atiende cada profesional que ha descendido de los 13.000 en la época del PP a los 2.900 actuales.

La consellera ha resaltado que esta ley es la primera de España de cuarta generación y pone "toda la arquitectura legal" para "blindar" la política social, lo que permite pasar de un sistema asistencialista y de "caridad" hacia las personas con dificultad a "un sistema de derechos subjetivos y de carácter universal".

De este modo, se aseguran que los derechos sociales dejan de ser "la hermana pobre" y se convierten en "la cuarta pata" del Estado del Bienestar tras la sanidad, la educación y las pensiones y "sienta la bases de la felicidad".

Asimismo, ha resaltado que la ley "ordena y desmercantiliza" el sistema de protección social, deja "claro" quién tiene las competencias de organización y de financiación y estructura los servicios sociales en atención primaria y secundaria. Por todo ello, se configura como una de las leyes "más avanzadas" no solo de España sino de Europa.