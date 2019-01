El PP continúa su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo hace por diversos motivos. El primero de ellos es el paro: "Pedro Sánchez y sus políticas son los claros enemigos de la creación de empleo", dicen en Génova, y añaden que los datos positivos se deben a lo hecho "por el PP" en el pasado.

La vicesecretaria Marta González aseguró en rueda de prensa apuntó que "el legado que dejó el Partido Popular" en materia de emplo fue "indiscutible". En este sentido, esgrimió que los Presupuestos del Ejecutivo son "el camino hacia una nueva recesión". Y fue más allá: "No lo decimos nosotros, se lo ha dicho también tanto el Banco de España como la UE".

Sobre las palabras de la ministra Montero y unas posibles elecciones este año si no se aprueban las cuentas, González asumió que es "una nueva táctica de presión a sus socios y no un cumplimiento de la palabra de Sánchez". Y lanzó un mensaje: "El Gobierno solo comparece en el Congreso si es obligado". De las 24 solicitudes que hizo el PP para que acudieran los ministros a la Cámara solo se han materializado "once".

También criticó a Albert Rivera que tenga "un acercamiento al PSOE de cara a las autonómicas y municipales de mayo". Reiteró por tanto el mensaje de Casado de si "se quiere que gobierne el PP, hay que votar al PP". Desde el partido de Casado, creen que los liberales quieren hacer "una diferencia" entre la figura de Sánchez y el PSOE y le piden a Rivera que sea "claro".

"Nos gustaría saber su posición sobre la posibilidad de acordar con el socialismo siempre que no sea Sánchez el que esté al frente", sentenció González. Asimismo, explicó que de momento la dirección del partido no dará el paso de reprobar al presidente del Gobierno en el Senado.

Lamenta la "politización" de la protesta del taxi

Marta González valoró por otro lado las movilizaciones de los taxistas. Calificó la situación de "intolerable" y lamentó la "politización del conflicto de los taxistas". Para la vicesecretaria es llamativo que protesten "ante la sede del PP" y no delante "del ministerio de Fomento, que es el responsable de la situación". Los populares han presentado "una solución".

Asimismo, acusó a José Luis Ábalos de intentar esquivar su comparecencia, que finalmente tendrá lugar este jueves. El PP presentará una PNL en este sentido y pide acudir a ella para entender la postura de la formación sobre este tema. "Nos sorprende que no siendo quienes gobernamos, dirijan las protestas hacia nosotros", terminó.

En el Partido Popular consideran que el conflicto evidencia "el fracaso, la debilidad y la cobardía" del Ejecutivo socialista. "Lo que han hecho con las distintas regulaciones es que haya una diferencia de trato, y esto va a suponer problemas", comentó la vicesecretaria. "El rechazo es hacia la decisión del Gobierno y no tanto a las protestas del taxi que se vuelven violentas", aunque reconocen que no representan a "todo el colectivo".

Piden reconocer a Guaidó

"Creemos que la única solución en Venezuela pasa por reconocer a Juan Guaidó", apuntaron desde Génova, y se mostraron sorprendidos de la posición "tibia" tanto de Sánchez como de Podemos. "A Sánchez le preocupa más mantenerse que la libertad y la democracia en Venezuela", dijo González. Es más, afeó al líder del Ejecutivo que no ha habido "ningún tipo de contacto" con Pablo Casado.

Para los populares, "España tiene que liderar la posición de la UE" respecto a Venezuela. Insisten en ese argumento porque sostienen que Sánchez ha hecho "dejación de funciones" para "no enfadar" a sus socios de Podemos. "Lo progresista habría sido defender la democracia", terminó.