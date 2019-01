Pedro García se ha pronunciado en estos términos en la comisión de Les Corts que investiga la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc durante las elecciones de 2007 y 2008, así como la relación con Crespo Gomar, a la que estaba citado en relación a los contratos por valor de 666.793 euros de RTVV con esta empresa durante el periodo 2005-2009.

De ellos, se ha hecho alusión a un contrato por 414.445 euros en concepto de 'modelos, ilustraciones, web, grabados y maquetas'; otro por 90.074 euros para cortinillas -piezas audiovisuales de autopromoción de la propia cadena que se usan para separar los programas de los anuncios- y otro por 80.968 euros por este mismo concepto durante la campaña de Navidad de 2006.

También, se la ha preguntado por otros importes menores como 4.761 euros para "globos gigantes" y 242 euros para pagar media jornada a un azafato.

Al respecto, el exdirector de RTVV ha señalado que no recordaba esos contratos y ha remarcado que con Crespo Gomar "no tenía relación" ni "conocía a esta empresa" y lo único que recordaba fue que "se hizo una campaña de ideas para renovar la imagen corporativa de RTVV -tanto Canal 9, Punt 2 y la radio- y una serie de empresas se presentaron y salió Crespo Gomar como empresa ganadora".

"El procedimiento no me acuerdo cómo fue y de los importes tampoco. Yo sé que hubo el concurso de ideas que fue aprobado por el Consejo de Administración de RTVV y ese concurso de ideas se adjudicó a una empresa que era la responsable del cambio de imagen que se hace a lo largo del tiempo. No puedo aportar nada más porque no tengo más información", ha señalado.

De este modo, ha insistido en que "no conocía a Crespo Gomar", únicamente a un "creativo cuando vino a presentar la campaña del cambio de logos" en una reunión para explicar el proyecto, pero desconoce el nombre del titular de la mercantil.

No obstante e insistido por el hecho de que Pepe Crespo, socio y fundador de la empresa, fuera tertuliano en algunos programas de la casa como 'Matí Matí', ha afirmado: "Creen que conozco a toda la gente que entraba en el edificio. Me está pidiendo que esté de portero. Yo no me preocupaba de quien entraba ni salía".

Respecto a la supervisión de los contratos con empresas, ha señalado que había una supervisión también por parte de la dirección correspondiente y los departamentos jurídico y económico y, por ello, él no supervisaba porque se "fiaba de la gente". En este caso, ha apuntado que no recuerda si los firmó él u otra persona de la corporación porque "no todos" los firmaba él.