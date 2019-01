El Juzgado de Primera Instancia número 3 de València celebra desde este lunes el juicio de responsabilidad civil por daños supuestamente provocados por el fármaco Agreal a raíz de una demanda de siete mujeres afectadas procedentes de València, Barcelona y Canarias que denuncian que este medicamento recetado para tratar la menopausia les ha "destrozado la vida" y ahora "viven como si tuvieran un animal dentro" por los daños psiquiátricos y neurológicos que sufren.

Estas siete mujeres han demandado al laboratorio fabricante del producto por defecto de información y de diseño del Agreal, así como incumplimiento contractual debido a los "graves defectos intencionados" del prospecto del fármaco.

En declaraciones a los medios, tras la celebración de la primera sesión de este proceso que se prolongará hasta este miércoles, el abogado Francisco Almodóvar -que representa a las afectadas- ha explicado que reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios de entre 600.000 y un millón de euros en esta demanda por vulneración de derecho fundamental, a la integridad física y a la libertad. Además de este juicio por la vía civil, se ha iniciado un proceso penal ante la Audiencia Nacional.

Además de las indemnizaciones, las afectadas le reclaman al laboratorio fabricante "que reconozcan los daños" debido a que su producto "ha ocasionado daños psiquiátricos y neurológicos en las mujeres que las consumieron más allá de tres meses, y muchas durante muchos años".

Este juicio llega después de que, según ha destacado el letrado, hayan descubierto "un informe confidencial que el laboratorio había ocultado a los médicos y a las mujeres" y "en este documento se demuestra con datos de ensayos clínicos y estadísticos propios de Sanofi Francia que, en un consumo prolongado, este producto es susceptible de ocasionar daños irreversibles y crónicos de carácter psiquiátrico y neurológico".

"SE DIERON COMO CARAMELOS"

Almodóvar ha indicado que los médicos que recetaban Agreal "no tenían ni idea porque el laboratorio no les informó" y, sin embargo, la farmacéutiva "lo conocía desde que empezaron a hacer los primeros ensayos, en los años 80". Asimismo, ha puesto de relieve que en España hay, que se conozca, "más de 2.000 mujeres afectadas" y en la Comunitat Valenciana "la consumieron muchísimas". "Se daba a todas las mujeres que experimentaban sofocos por la menopausia, tuvieran o no menopausia confirmada. Se dieron como caramelos", ha expuesto.

El profesor de Medicina Legal y médico forense jubilado, además de perito en este juicio a propuesta de la acusación, Antonio Piga, ha explicado que Agreal ha producido a estas mujeres un síndrome neurológico, han padecido temblores, muecas, parkinsonismo, complejo depresivo con afectación cognitiva, pérdidas de conocimiento, insomnio...". "Se une un síndrome de ansiedad. Viven como si tuvieran un animal dentro del cuerpo", ha relatado.

En esta misma línea, la profesora de la Universidad de Alcalá de Legislación y Deontología Farmacéutica y Bioética María Teresa ALfonso ha explicado que el prospecto de Agreal "no cumplía la legislación en absoluto" y ha denunciado que "el síndrome psiquiátrico se ha estado negando muchos años". "Querían atribuirlo a que la postmenopausia vuelve a las mujeres depresivas, ansiosas...", ha afirmado.

"NOS HA DESTROZADO LA VIDA"

La presidenta de la asociación Agreal Luchadoras, Francisca Gil, ha asegurado que este medicamento les ha "arruinado la vida totalmente". "No solo a nosotros, sino a nuestra familia, es un daño tremendo. Tengo secuelas psiquiátricas horribles, he tenido tres intentos de suicidio", ha relatado.

Gil -una de las demandantes- ha sostenido, emocionada, que "no hay indemnización para pagar estos daños": "No quiero nada, quiero salud. Ha destrozado la vida de mis hijos, de mi marido... No se paga con nada".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Enfermas del Agreal de España, Mari Luz Navarro, ha explicado que después de varios años con menopausia acudió a su médico, que le recetó el fármaco. "Empecé a no sentirme bien, me daba miedo salir a la calle, no me quería levantar, dejé de comer... Fue un infierno que no se lo deseo pasar a nadie salvo a Sanofi. Llevo 14 años yendo al psiquiatra y no puedo dejarlo. Somos drogadictas, no podemos dejar ni los antidepresivos ni los ansiolíticos", ha expresado.

RETIRADO DEL MERCADO EN 2005

El prospecto de Agreal, retirado del mercado en el año 2005, era diferente en Francia, sede de la farmacéutica, que en España, donde junto con un grupo de estados de Sudamérica y norte de África, el prospecto era de mínimos, "sin alertar de las reacciones adversas posibles y graves de tipo psiquiátrico y neurológico", explican desde el Bufete Almodóvar & Jara.

Asimismo, destacan que este será el primer juicio sobre daños por Agreal en el que se utiliza como prueba clave un dossier confidencial que Sanofi Francia entregó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que motivó la suspensión del producto por su relación beneficio/riesgo desfavorable debido a las reacciones adversas psiquiátricas y neurológicas, principalmente.

En España, hubo juicios donde el laboratorio Sanofi Aventis España y sus peritos "nunca mencionaron estos datos claves, los ocultaron y por ello nunca pudo juzgarse correctamente", han indicado.