El taxista Tito Álvarez, representante de Élite Taxi Barcelona, ha asegurado en un controvertido audio enviado a los medios que entre el colectivo en Madrid "se comenta" el hecho de que un ministro "de izquierdas y, según ha declarado él, gay (por Grande Marlaska)" haya enviado a la Policía a desalojar la acampada que el sector mantenía en la Castellana de Madrid desde el fin de semana.

Este lunes por la mañana, a primera hora, varios agentes han conseguido que los taxistas abandonaran el lugar tras 3,5 horas, sin cargas ni detenciones y con el resultado de más de 30 taxis retirados por la grúa municipal.

"Este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando. La Policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas y que, según ha declarado él, bueno, que es gay, que mande aquí a la Policía a reprimir al pueblo, porque lo que está pasado aquí es represión total", dice el audio, según han publicado El Mundo y El Confidencial.

"O sea, mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores. Esto es increíble, la gente está alucinando, con los socialistas. Yo no me lo explico, de verdad", añade. El PSOE ha considerado "vergonzoso escuchar declaraciones tan desagradables y retrógradas" y ha mostrado su apoyo al ministro.

‼️Vergonzoso escuchar declaraciones tan desagradables y retrógradas para criticar a un miembro del gobierno. Todo nuestro apoyo a #Marlaska y nuestra condena y rechazo a tan repulsivas palabras y a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual.https://t.co/N8LkEyGzBR — PSOE (@PSOE) 28 de enero de 2019

"Nuestra condena y rechazo a tan repulsivas palabras y a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual", ha añadido. Tras la polémica provocada por el audio, Tito Álvarez ha enviado otro a los medios en el que rechaza tajantemente haber criticado al ministro de forma personal.



"No veas la que se ha liado con el audio. A mí me da igual lo que cada uno sea en su vida, solo faltaría. Yo he dicho lo que se estaba comentando, y como siempre os informo de todo al momento, ya está. No saquemos de contexto las cosas que no son. Que se estaba comentando sí es cierto, por eso lo he dicho, pero que lo digo yo, no. No jodáis, que ya estoy bastante jodido", apunta.



Asimismo, ha asegurado en Twitter que no tiene "nada en contra de los gais" y ha llamado "mentirosos" a los que los que le atribuyen dichas palabras.

Cuando publiquemos algo sacar los audios enteros, no tengo nada contra los gays es falso yo respeto la libertad de cada uno, contarlo todo mentirosos ya no sabéis que hacer para tirarme mierda, pues nada que sepáis que no me vais a callar SEGUIMOS EN LA LUCHA #TaxiEnLucha pic.twitter.com/n3I2phKu3m — #TaxistaActivista🕸️ (@TitoEliteTx) 28 de enero de 2019

Poco después de las 15.30 horas, la asociación que a la que representa Álvarez ha difunfido un comunicado firmado por él en el que denuncia la "grave manipulación" de algunos medios y pide disculpas en nombre de quienes pronunciaron dichas palabras y que él recogió, a los que se refiere como "la gente".

"Lo que quería expresar es lo que a la gente que había allí le parece incomprensible, que alguien de izquierdas y que además ha sufrido represión por el hecho de ser gay envíe a reprimir a personas con la Policía", ha señalado.