Lorena Puerto, natural de la localidad alicantina de Aspe y

licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (UPV), es la directora de arte de este corto, dirigido por el madrileño Rodrigo Sorogoyen. 'Madre' cuenta el drama de una mujer divorciada que descubre, mientras habla por teléfono con su hijo, que el niño está a punto de ser secuestrado en una playa de Francia.

Lorena explica en un comunicado difundido por la UPV, que recibió la noticia en casa y que fue para ella una gran alegría. "No lo esperaba, pensaba que era muy difícil que finalmente lo nominaran, pero ha pasado. Tras el centenar de premios que ha recibido, esta nominación es la última gran sorpresa. Veré la gala desde casa con mucha ilusión y ojalá los vea recoger el premio", ha exclamado.

Esta no es la primera vez que la alicantina trabaja con Sorogoyen. Ya lo hizo para el corto 'El iluso' y para la película 'Stockholm', aunque en esta ocasión no se encargó de la dirección artística, sino del vestuario. Trabajar con él, apunta Lorena Puerto, "es muy gratificante, porque tiene claro lo que quiere y es muy resolutivo". "Tiene una gran capacidad de trabajo y mucha energía. Acabamos de rodar la película 'Madre', hace un par de meses, y para mí ha sido toda una oportunidad y una experiencia maravillosa", destaca.

TOMARSE UN TIEMPO

Para los próximos meses no tiene proyectos a la vista. "Después de la película, y de momento, voy a tomarme un tiempo para mi familia y para mí, después seguiré trabajando en lo que vaya surgiendo y me pueda interesar".

A lo largo de su carrera como directora de arte, Lorena Puerto ha trabajado en diferentes cortometrajes, como 'Dance with me' (2014), 'Pasaje de vida' (2015) o 'El fracaso' (2017). Entre 2009 y 2012 trabajó en la dirección artística de la serie de Canal 9 'L'alqueria blanca'.

La cinta obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje y el Premio Forqué en 2018 y cuenta ya con más de un centenar de reconocimientos. Producida por Caballo Films, Malvalanda y la colaboración de Apache Films, con el apoyo del ICAA y la Comunidad de Madrid, está protagonizada por Marta Nieto, Blanca Apilánez y Álvaro Balas.

Nacida en Aspe (Alicante), cursó la licenciatura en Bellas Artes en la Universitat Politència de València entre 1998 y 2004. Lorena Puerto cuenta que mientras estudiaba en la UPV le gustaba el cine, pero no conocía exactamente en qué consistía la profesión de dirección artística.

"Los últimos años de BBAA me interesé más por el audiovisual y la fotografía, mi padre me regaló una cámara HD y yo siempre estaba liada con ella grabando de todo. El último año, que yo no tenía muy claro que hacer con mi vida, fue él quien escuchó en la radio algo sobre la escuela de cine de Madrid y me lo comentó, fue entonces cuando me informé más, me fui enterando en qué consistía eso de la dirección artística y me animé a hacer las pruebas", relata.

Sobre su paso por la UPV recuerda la asignatura de vídeo arte, impartida por Mª José Martínez de Pisón: "Me encantaba, me hizo descubrir artistas y piezas muy interesantes". Además, apunta que tiene "un gran recuerdo de profesores como Marina Pastor, Pablo Ramírez y tantos otros". "Al final es una carrera que te proporciona una gran base de formación artística, tanto teórica como práctica, que sin duda me sirve para desarrollar mi trabajo", ha concluido.

La gala de entrega de los Oscar se celebrará el 24 de febrero en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles y la cinta española competirá por el Oscar con 'Detainment', de Vincent Lambe; 'Fauve', de Jeremy Comte; 'Marguerite', de Marianne Farley y 'Skin', de Stephan Zlotescu. Es la séptima ocasión en la que un film español compite en esta categoría.