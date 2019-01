Asimismo, ha recalcado que "nunca jamás" ha pedido "nada a nadie" ni para él ni para el partido porque "al PP en la provincia de Valencia no le ha hecho falta nunca ni un euro". "El partido ni pagaba agua, ni luz ni alquiler. Cuando íbamos a almorzar, cada uno se pagaba lo suyo y cuando yo iba con mi coche, me pagaba mi gasolina. Aquí le puedo asegurar que ni un euro", ha indicado para subrayar que él "nunca" ha organizado "ningún chanchullo" ni ha dado "órdenes a nadie". "No había ninguna trama", ha insistido.

Rus se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts sobre la operación Taula, derivada del caso Imelsa, en el que está investigado, a la que acudido acompañado de su letrado y en donde ha negado que él haya favorecido empresas en las adjudicaciones o haya repartido dinero de comisiones y mordidas."¿Reparto de dinero para qué?, ¿para financiación del partido? Mentira", ha remarcado.

