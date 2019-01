Puig se ha pronunciado en estos términos en Valencia, en el acto de presentación de la candidatura de Sandra Gómez a la alcaldía de València que ha contado con la presencia del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como del ministro de fomento, el valenciano, José Luis Ábalos.

En su intervención, el también presidente de la Generalitat ha recordado que hace 74 años entraron las tropas aliadas a Auschwitz y acabaron con "una de las peores barbaries de la humanidad".

"La memoria es esencial, pero no para mirar atrás con ira, sino para que no vuelva a suceder jamás y cuando ahora vuelven a cabalgar los jinetes del racismo y de la xenofobia por Europa y España es el momento de recordar a las víctimas y desde su recuerdo decir que no volverán a pasar", ha subrayado para lamentar que, aunque en aquel momento "mucha gente de bien miró hacia el otro lado, ahora no lo vamos a consentir porque nos estamos jugando la paz".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de defender los valores europeos y los principios de la ilustración. "Queremos más Europa, pero una Europa más comprometida, mas social y avanzada y acabar con las políticas de los ajustes que han llevado con tanta desafección", ha remarcado para reivindicar la importancia de los comicios europeos porque lo que está en juego es "la cohesión y ser la sociedad más avanzada".

Por tanto, ha incidido en que en estas elecciones europeas hay que "decir con claridad que no nos sumamos a los movimientos demagógicos. "Nosotros no queremos el proteccionismo, sino que competir en igualdad de condiciones y no vamos a consentir que un sector tan fundamental como el citrícola tenga que aguantar una reciprocidad que no existe".

"Exigimos esa Europa social y que mira hacia adelante y tenga en cuenta nuestra agricultura porque ya está bien que en Europa solo se tenga en cuenta la continental porque la agricultura mediterránea es fundamental", ha subrayado.

"QUEREMOS UNA VALÈNCIA LIBRE DE FANATISMO"

Puig ha reivindicado la labor diaria de los alcaldes porque son ellos los que "defienden el interés general" y los problemas diarios de las personas y, en este punto, ha abogado

por conseguir una ciudad de València que sea "libre, de todos y de todas, sin fanatismos ni sectarismos y en la que nadie se sienta extraño o extranjero" y, para eso, ha considerado que hay que "coserla".

Puig ha destacado algunas de las medidas puestas en marcha como la línea 10 de Metrovalencia, o la ZAL de València, pero ha incidido en seguir trabajando junto a los empresarios y sindicatos para "generar empleo".

"No vamos a dejar perder ninguna oportunidad. Tenemos un proyecto para la Comunitat y para esta ciudad en el que cada persona tenga su propio proyecto de vida por eso miramos hacia adelante y queremos ser un gobierno que ayuda a las personas y no pone problemas, sino genera espacios de seguridad jurídica", ha remarcado el 'president'.

Además, ha puesto en valor la Comunitat actual "que no tiene

nada que ver con la de hace tres años y medio; con la corrupción y la mala reputación", sino que ahora es la CCAA que lidera el crecimiento económico y los valencianos ven el telediario "sin avergonzarse", por lo que ha reivindicado el "cambio y la transformación" que ha experimentado la Comunitat y un turismo de récord.

"EXTREMA INMODERACIÓN"

Por ello, ha criticado que la presidenta del PP, Isabel Bonig, acudiera a Fitur a criticar y que precisamente lo hiciera allí,, un evento que llevó " a una consellera de Turismo (Milagrosa Martínez) a la cárcel". "Abusan mucho de nuestra paciencia y esta señora es la extrema inmoderación", ha agregado.

"Aquí hay un lío en el carril de la extrema derecha que no se sabe, están todos ahí apelotonados haber quién es más de derechas", ha indicado y, por tanto, ha subrayado que el proyecto "sin exclusiones, fanatismo y sectarismo es el del PSOE".

Puig ha hecho alusión a una entrevista que el diputado de Cs y aspirante a las primarias de Cs para presidir la Generlitat, Toni Cantó, para afearle que "como solo vienen algún fin de semana a la Comunitat" es normal que no sepa qué ocurre y esté "tan alejado de la realidad" para no ver el cambio que ha experimentado la región. "¿Cómo se puede ser tan obscenamente mentiroso?", se ha preguntado.

Frente a esto, Puig ha defendido el modelo del PSOE que aspira a lograr "una España integrada y de la igualdad entre ciudadanos" que no fracture y que, además, "no sea recentralizador que es lo que quieren los que están en el carril de lo extremo". A su juicio, el estado de las autonomías ha sido "positivo" y hay que profundizar en él para ir hacía "un modelo federal, de singularidad e igualdad".

"Hay un gran proyecto para España, la Comunitat y València y lo queremos hacer sumando y frente a todos los sectarismos nosotros estamos en una posición de los valores progresistas de siempre", ha remarcado para zanjar que serán "las mujeres" quienes "frenen a las derechas que representan los viejos estigmas del pasado".