Casanova ha explicado mediante un comunicado del PPCV que la convocatoria del IVACE de ayudas a los polígonos industriales en 2019 "no hace ningún caso a Les Corts que aprobaron por unanimidad una enmienda del Partido Popular ni tampoco atiende las reiteradas quejas de numerosos alcaldes".

Según Casanova, la línea "no contempla ninguna solución para los ayuntamientos que perderán las subvenciones de 2018 por no haber podido acabar las obras antes del 31 de diciembre al notificárseles con retraso la concesión en julio y no darles tiempo material para realizar las obras y terminarlas en tan escaso plazo".

El diputado ha indicado que "algunos ayuntamientos, ante el temor de embarcarse en unas obras de envergadura y no poder justificarlas en la fecha establecida, optaron por renunciar a las ayudas y otros, que sí las iniciaron, se han encontrado con el problema de tener que asumir sus costes ya que no han podido justificar la terminación el 31 de diciembre de lo previsto para 2018".

La Resolución del Ivace publicada el 24 de enero, convoca "ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2019".

Deja fuera de esas ayudas a los ayuntamientos que "habiéndoseles concedido para 2018, precisen de ayudas adicionales para terminar de financiar los proyectos subvencionados en 2018", que era lo que mandataba la enmienda aprobada por Les Corts.

"Ahora los ayuntamientos tendrán que asumir el coste de sus inversiones, puesto que ya las han contratado, pero no podrán recibir la subvención por no haberlas podido terminar a 31 de diciembre. Para algunos ayuntamientos puede suponer un grave quebranto para sus economías", ha añadido.

El portavoz 'popular' ha señalado que "el Conseller Climent ha incumplido sus promesas y compromisos". "Esta convocatoria demuestra una gestión nefasta de la Conselleria que vive del autobombo pero que no ejecuta", ha agregado.

"Climent no solo no ha establecido ninguna solución técnica ni jurídica sino que, además de forma expresa, la nueva convocatoria de 2019 explicita lo contrario: ni podrán optar a ayudas los que ya resultaron beneficiarios en 2018 ni los que ya hayan iniciado obras en aquel ejercicio, demostrándose que el Conseller mintió ante la Comisión de Hacienda", ha manifestado.

Vicente Casanova ha afirmado que "como dicen algunos alcaldes de diferentes signos políticos, Climent debería dimitir". "No se puede gestionar peor. Esto es una gota más, un ejemplo más de la nula gestión de un Conseller que ha dejado en la estacada a los sectores industriales a quienes no les han llegado las ayudas en estos 3 años, que tiene bloqueada la política energética en materia de renovables y que ahora, también, asfixia a los ayuntamientos, a los que ha embarcado en unas obras de mejora de sus polígonos industriales y ahora no les va a pagar, a pesar del mandato de Les Corts y de sus mentiras ante la Comisión de Hacienda anunciando una solución que ni tenía ni se ha molestado en encontrar", ha agregado.