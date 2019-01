El exdiputado de Podemos y aspirante a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con la plataforma de Manuela Carmena, Íñigo Errejón, asegura que ha hecho lo que el partido que fundó le "enseñó": "Cuando las cosas no van bien, es más importante la gente que los partidos, y hay que abrirse".

En una entrevista publicada este domingo en El País, Íñigo Errejón dice que "no hay nadie que pueda discutir que las cosas no iban bien" en Podemos y considera que en momentos así "hay que anteponer la capacidad de construir una mayoría nueva a las necesidades de los partidos".

Errejón anunció el pasado 17 de enero, en el quinto aniversario de Podemos, que concurriría a las elecciones autonómicas con las siglas de Más Madrid en lugar de las de su formación, a la que invitó a participar en su candidatura.

Preguntado sobre si tomó la decisión a espaldas de Podemos o la comunicó, el exdiputado nacional responde que Podemos le enseñó "que la comodidad de los partidos va en contra de la posibilidad de reunir a mucha gente" y considera que "a nadie le puede sorprender esta invitación".

"En 2015 ya defendí que había que aprender que algo se había hecho mejor en la ciudad que en la Comunidad", responde sobre si planteó su estrategia en los órganos internos del partido, y admite también que su tesis "no convencía a todo el mundo".

No estará en su candidatura el exsecretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, que dimitió el viernes de todos sus cargos. "Antes de que le dijera nada me ha dicho que no", apunta en la entrevista.

Errejón, que se reivindica como "miembro fundador" de Podemos, dice que se imagina que sí irá al Consejo Ciudadano Estatal del próximo 2 de febrero y que hará "todo" lo que esté en su mano por pactar una lista unitaria.

Cambio de opinión sobre Venezuela

Por otra parte, el exdiputado asegura en su entrevista en El País que ya no comparte algunas de las manifestaciones que hizo hace años sobre Venezuela.

"La situación en Venezuela ha cambiado mucho. Llevo cinco años haciendo política y hacer política es escuchar a mucha gente diferente, también a gente que te dice que lo estaba pasando fatal en su país, que se ha tenido que ir y que esa experiencia ha sido dura. Y cuando hablas con más gente, escuchas más puntos de vista. Y cambias tus opiniones sobre cosas", añade Errejón.