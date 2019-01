Ione Belarra (Pamplona, 1987) es psicóloga como Irene Montero, a quien suplió como portavoz parlamentaria durante su baja de maternidad. Dice que la echó "mucho de menos" pero pasó la prueba con nota y el premio Diputada Revelación que en diciembre pasado le concedió la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

A pesar de la "deslealtad" de Íñigo Errejón, Belarra asegura que Podemos mantiene su rumbo de trabajo. En el Congreso, trabaja para frenar el precio de los alquileres y aprobar los Presupuestos de 2019. A nivel interno, se busca candidato o candidata a la Comunidad de Madrid, que no se integrará en Más Madrid, el proyecto "personal" y "secreto" de Errejón.

¿Cómo ve lo que pasa en Venezuela?

Es gravísimo que Trump, que no respeta los derechos humanos y ni ha apostado por el diálogo, haya reconocido un golpe de Estado. Lo que más me preocupa es que los hijos de Aznar, Casado y Rivera, parece que pretenden seguir los pasos de Trump y que Venezuela se convierta en Irak 2.0.

¿Nicolás Maduro puede seguir en el poder?

La UE tiene que promover el diálogo y una salida pacífica. Hay una crisis política y económica de primer nivel, pero Trump lleva desde septiembre promoviendo golpes de Estado en Venezuela y finalmente se ha producido.

¿Íñigo Errejón sigue siendo de Podemos, como él dice?

Hemos vuelto a hablar demasiado de nosotros mismos, por una decisión que tomó Íñigo Errejón en un proyecto político personal, que no comunicó ni a los inscritos ni a la dirección. Estamos trabajando mucho para sacar adelante los Presupuestos. Yo dedico el 100% de mi tiempo a intentar que la vida de los españoles y españolas sea mejor y la mayor parte de Podemos está en eso. Me preocupa que haya personas que se han dedicado más a pensar en sí mismas y en un proyecto político personal que a trabajar para mejorar la vida de los españoles.

¿Lo considera una traición?

Lo considero una deslealtad. Me siento parte de un proyecto colectivo, feminista, que tiene que ver con que se toman las decisiones en común. A veces vienen bien dadas, como cuando echamos a Rajoy de La Moncloa, y otras, mal dadas, como cuando le dijimos que no al gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Tomar decisiones colectivas nos hace fuertes. Hacerlo de manera unilateral pervierte el proyecto de Podemos.

¿Cómo están los ánimos dentro de Podemos después de esta última semana?

Lo dijo muy bien [el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid] Ramón Espinar: ha sido un golpe duro. No pasa nada por reconocerlo. Ha sido un golpe duro para el proyecto pero liderar tiene que ver con la responsabilidad, no con el capricho. Yo me levanto todos los días con el ánimo muy optimista porque creo que estamos siendo más útiles que nunca.

¿Quién va a encabezar la candidatura de Podemos a las autonómicas madrileñas?

Precisamente porque ha sido un golpe duro es prematuro hablar de nombres. Lo que puedo garantizar es una candidatura de cambio. Podemos ya dijo que no a un Gobierno de Rivera presidido por Sánchez e hizo que Rajoy saliera de La Moncloa. Vamos a hacer posible que el PP también salga de Madrid.

¿Si le digo Julio Rodríguez o Rafa Mayoral, los descarta?

Es pronto y debatir para construir esa candidatura le corresponde a Podemos Madrid.

También se habla de una persona independiente.

El escenario esta completamente abierto porque es muy reciente. Nos vamos a concentrar en construir esa candidatura y en seguir trabajando para sacar adelante los Presupuestos.

¿No sería el momento de que fuera una mujer?

En los tiempos que corren, siempre es el tiempo de una mujer pero el escenario está completamente abierto.

¿Podemos se integrará en la candidatura de Más Madrid en la Comunidad?

Es difícil porque cuando has construido un proyecto en secreto, cuando has trabajado en un proyecto político que es personal y que no has compartido con tus compañeros de Podemos, no ya con la dirección, sino con los inscritos que te eligieron, has roto muchos puentes y muchas confianzas que son muy difíciles de reconstruir. Lo veo difícil.

¿Pedirán el voto para Manuela Carmena?

La situación es compleja. Carmena se ha equivocado embarcándose en este proyecto político de Íñigo Errejón. Pero bueno, nosotros nos echamos a un lado en el Ayuntamiento y les deseamos suerte. Es una mala noticia que Carmena, que llegó a la alcaldía impulsada por una ola de ilusión y por actores que nunca se habían puesto de acuerdo, ahora no cuente con esos apoyos, de Podemos o de IU.

En una semana, las opciones de izquierda a la Asamblea de Madrid han pasado de dos a tres. ¿La fragmentación será perjudicial?

Nosotros no deseábamos esta situación. Esa pregunta hay que hacérsela a Errejón.

Tras rechazar el decreto de vivienda, ¿ha habido nuevos contactos con el Gobierno?

Ayer mismo intenté retomarlos, esperamos tener una pronta respuesta porque la burbuja del alquiler es uno de los problemas más graves de la gente. El Gobierno solo se mueve si le empujas y lo que tiene que ver con los privilegios de bancos, fondos buitre o eléctricas le cuesta mucho.

¿Cree que va a haber un nuevo decreto?

Estoy convencida de ello. Es la condición para que se aprueben los Presupuestos.

¿Apoyarlos está en el aire?

Tenemos un acuerdo que ya es intermedio. Hay que cumplirlo íntegro, no basta el 80%.

¿Cómo pueden no asegurar aún su apoyo y pedírselo a ERC y PDeCAT?

Será una contradicción que tiene que ver con que el Gobierno no tiene una propuesta para España. Quien está impulsando es Podemos, pero desde la oposición, lo cual es difícil. ¿Por qué le cuesta tanto cumplir con el acuerdo? Porque hay poderes que le influyen mucho, de la UE y la propia [ministra de Economía] Nadia Calviño, el caballo de Troya de las elites.

¿Siguen apoyando la protesta del taxi, que ha derivando en altercados con heridos?

Lo mantenemos porque es defender los servicios públicos. Defienden que se cumpla la ley. Exijo a la Generalitat y a la Comunidad de Madrid que se pongan del lado de la gente. Queremos garantizar también las condiciones de los trabajadores de Uber y Cabify, pero las multinacionales nos van a tener enfrente.