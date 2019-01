El exidiputado nacional y excandidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha reconocido que las agudas discrepancias con la dirección del partido sobre su rumbo político "no son nuevas y no son un secreto" y comenzaron al inicio de 2016, "con los pactos de Gobierno", cuando Pedro Sánchez intentó formar un Gobierno con el voto de Ciudadanos y Podemos pero éste último partido no le apoyó.

En una entrevista en TVE, Errejón ha admitido que en aquella época, hace ya tres años, hubo diferencias en el seno de Podemos sobre qué hacer y por eso ahora "se alegra" de su partido haya apoyado el Gobierno de Pedro Sánchez y esté en una línea de un "mayor entendimiento" con el PSOE. De hecho, ha señalado que si continuara como diputado votaría Sí al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, preguntado por el apoyo de Podemos a la derogación del Real Decreto del Gobierno sobre los alquileres, considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "debería haber respetado lo pactado y es que los ayuntamientos tengan competencias para regular precios máximos en barrios en los que se está expulsando a los vecinos". "Creo que cedió a la presión de los fondos buitre y entre los fondos buitre y los inquilinos, nosotros nos quedamos con los inquilinos", ha manifestado.

Sobre su partido, Errejón ha querido mostrar su "respeto" a un proyecto, Podemos, que "levantaron de la nada" él y otros compañeros; pero que ahora, afirma, "corre el riesgo de oxidarse" y por eso ha decidido apostar por iniciativas políticas que funcionaron bien tanto en Barcelona como en Madrid capital, y que él quiere extender a la región con la plataforma 'Más Madrid Comunidad'.

El todavía secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha remarcado que esta plataforma no es un partido político y que su objetivo no se extiende a toda España, sino que pasa "exclusivamente por ganar la Comunidad de Madrid". Así, se ha comprometido a trabajar para que en 'Más Madrid Comunidad' estén "todas las fuerzas progresistas y renovadas".

"Los partidos corren el riesgo de ensimismarse y perder el contacto con la sociedad. Tienen que ser permeables a lo que la gente demanda. Los partidos no son siempre la herramienta mejor para escuchar y por eso hay que abrir y ensanchar", ha esgrimido Errejón para justificar el lanzamiento a nivel regional de la plataforma ideada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

"Este movimiento es el inicio de un camino que va a seguir para construir una mayoría de gente muy diferente en una Comunidad sumida hasta ahora en el despilfarro, la chapuza y la corrupción. Hasta ahí llega", ha proseguido el político.

Respecto al ofrecimiento de "puertas abiertas" al PSOE que le hizo ayer su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, Errejón ha lanzado un ofrecimiento similar, invitándola a que si le gusta la plataforma 'Más Madrid Comunidad' que participe y se registre. Además, considera que el ofrecimiento de Lastra "no sé en qué lugar deja a su candidato en Madrid", en referencia a Ángel Gabilondo.

Por último, Errejón se ha referido al conflicto entre taxis y VTC, en el que ve una "cierta incapacidad de regular un nuevo panorama del transporte y que se está llegando muy tarde". Además, opina que las nuevas plataformas de transporte deben respetar las mismas reglas que el taxi y pagar todos los impuestos en España (y no en paraísos fiscales) porque "las carreteras por las que circulan se pagan con impuestos".

En este sentido, también ha pedido a las autoridades que hagan cumplir los derechos laborales, porque "en parte, los VTC son un foco de explotación de falsos autónomos". "La Administración se pasa la patata caliente, Garrido ha rechazado la mediación de Carmena pero no sabe qué hacer, no ha hecho el trabajo de regularlo antes", ha añadido Errejón.