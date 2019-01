La élite de la minería asturiana tenía que haber comenzado a trabajar al mediodía de esten martes en la galería horizontal que lleve hasta el pequeño Julen, pero sus piquetas y martillos neumáticos siguen parados.

En Totalán se ha vivido un nuevo Día de la Marmota. Cuando ya parecía que las labores de perforación del túnel vertical habían concluido –lo que se anunció el pasado lunes a las diez de la noche tras 55 horas de trabajos continuados–, un nuevo contratiempo hizo que el pozo se tuviera que rellenar de arena fina y que las máquinas se vieran obligadas a tener que volver a perforar, esta vez para ensancharlo.

Estas nuevas complicaciones no pillaron ya a nadie por sorpresa; más bien con hartura. Tras anunciarse la finalización del túnel vertical (paralelo al que sepulta a Julen) solo faltaba encamisarlo antes de que los mineros pudieran comenzar a trabajar.

Esta operación de entubado se preveía la más sencilla del operativo antes del descenso de los especialistas de Hunosa. Pero una desviación del terreno durante la perforación del túnel vertical provocó que, cuando se estaban introduciendo los tubos, estos se quedasen atascados y no pudiesen superar los 40 metros de profundidad, muy lejos de los 60 metros que se debían encamisar.

No se sabe cuándo estará listo el encamisado

Según fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Málaga, ante el riesgo de que resultasen dañados, se procedió a sacarlos. Por eso, la imagen que vecinos, periodistas y curiosos podían contemplar este martes de la cima del Cerro de la Corona era la de los largos tubos en suspensión, esperando de nuevo el momento de encamisar las paredes del pozo y permitir a los ocho mineros bajar en turnos y por parejas para ponerse manos a la obra y culminar la segunda y definitiva fase de la operación.

Pero esta vez, las complicaciones llevaron al coordinador del operativo de rescate, Ángel García Vidal, a evitar pronunciarse sobre posibles plazos. No se sabe cuándo estará listo. Este nuevo contratiempo fue recibido como "un jarro de agua fría" por el entorno del menor –que hoy cumple 10 días, 240 horas bajo tierra–, según reconoce Juan José Cortés, el padre de la pequeña Mariluz, que desde el principio acompaña y consuela a la familia de Julen. A pesar de la decepción, "no tenemos que dejar de seguir alimentando la esperanza", animó Cortés a los presentes.

Investigan cuándo se hizo la zanja

Y mientras los trabajos a pie de cerro continúan, aunque despacio, también lo hacen las pesquisas policiales y judiciales en torno a las circunstancias en las que se produjo el suceso. Por una parte, los agentes del Seprona de la Guardia Civil intentan dirimir qué se hizo antes, el pozo donde cayó Julen o la zanja que hay en los terrenos de la finca. Este dato es importante porque podría dar veracidad a la declaración del pocero, Antonio Sánchez, quien aseguró que selló el orificio y que su actuación fue modificada posteriormente. Los agentes tratan de aclarar si la zanja es anterior o posterior a la prospección, ya que el pozo está dentro de dicha zanja.

También intentan determinar si la prospección se selló o no de forma correcta y contaba con los permisos pertinentes, algo que no le consta a la Junta de Andalucía. Aunque lo cierto es que todas estas pesquisas están encaminadas únicamente a determinar si hubo o no «falta administrativa» en la actuación del pocero y el propietario de la finca.

Diferente es la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que ha abierto una investigación sobre la desaparición de Julen. A pesar de ello, fuente judiciales han confirmado que ni la Fiscalía ni el juez instructor han tomado por el momento declaración a nadie de la familia del menor ni al pocero, que solo han comparecido y prestado declaración ante la Guardia Civil.