La sustitución de Íñigo Errejón en el Congreso ha encerrado este martes casi tantas situaciones inesperadas como su marcha, ya que su sucesora es Sol Sánchez, la portavoz de IU en la Comunicad de Madrid que, según un preacuerdo entre Podemos e IU, estaba llamada a ser la número dos del exnúmero dos de Podemos en la candidatura al Gobierno regional.

No sólo por eso, sino porque preguntada con quién quiere IU sumar una candidatura "lo más amplia posible", Sánchez no ha cerrado la puerta a que sea con la de Mas Madrid que encabeza Errejón para la Asamblea de Madrid. "Están abiertos todos los escenarios", ha dicho, igual que también ha mostrado la disposición de su formación de hablar con Podemos y, sobre todo, a no "dividir".

Con la renuncia de Errejón a su escaño, la lista electoral ha corrido un puesto, hasta llegar a Sánchez, que en las elecciones de junio de 2016 se quedó sin escaño en la candidatura de Unidos Podemos, de la que también forma parte de IU, que de momento no tiene decidido si, como iba a hacer hace apenas una semana, seguirá unido a la nueva candidatura que Podemos presentará al Gobierno regional.

Un día después de la renuncia de Errejón al escaño, Sánchez ha regresado este martes al Congreso, donde fue diputada en la breve X legislatura, dispuesta a "cumplir el compromiso con la gente que me votó y la que no me votó" dentro de la lista de Unidos Podemos, que sepa que "vamos a trabajar desde la izquierda para mejorar la vida de las clases populares".

Sobre los problemas internos en Podemos, la diputada ha preferido "no entrar", pero sí ha esperado que "se diriman cuanto antes porque no benefician ni al espacio de la izquierda ni a las clases populares".

Antes de conocerse que Errejón tenía pensado unirse al proyecto político de Manuela Carmena, Más Madrid, se interpretó que el exdiputado de Podemos no estaba de acuerdo con el acuerdo alcanzado con Podemos y que contemplaba que Sánchez sería la número dos de su lista.

Una semana después, Sánchez ha señalado que ese "preacuerdo" con Podemos queda en el aire por el cambio de circunstancias. "Había un preacuerdo encima de la mesa que no ha pasado a la fase siguiente porque no se han dado las condiciones, por razones obvias, ajenas a nuestra voluntad", ha precisado.

Sobre el futuro, la sustituta de Errejón en el Congreso se ha sumado a otras voces en IU que este martes no han querido confirmar que vayan a seguir de la mano de Podemos en las elecciones autonómicas madrileñas. Según otras fuentes, necesitan "más información" de los planes que ha adelantado Montero.

Pacto con Más Madrid



Lo que tampoco ha hecho Sánchez es descartar un eventual pacto electoral con Errejón. La intención general es "seguir trabajando para para tratar de ser el aglutinador, el pegamento con la idea de presentar una candidatura lo más amplia posible". En este empeño, ha añadido que "vamos a hablar con todos los actores de este escenario, empezando por Podemos y desde luego las condiciones del tablero han cambiado".

Sobre la posibilidad de terminar acercándose a Mas Madrid en la Comunidad de Madrid en la búsqueda de esa "candidatura lo más amplia posible", la diputada de IU ha apuntado que "estamos abiertos a todos los escenarios, es evidente que hay que hablar con todo los actores, ver cómo se compone este escenario".

"No se veta a nadie", ha dicho en alusión a Errejón, "pero siempre buscando la máxima unidad, no la división", ha advertido.