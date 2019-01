El Gobierno sufrirá este martes su primera derrota para ver convalidados sus decretos en el Congreso si Podemos y ERC se mantienen en su intención de votar en contra del real decreto sobre vivienda.

La ampliación de los contratos de alquiler de tres a cinco o siete años o la limitación de la fianza a una o dos mensualidades pagadas en metálico forman parte de un decreto donde no figura una medida "fundamental" para Podemos. Esta formación exige que el Gobierno cumpla el acuerdo entre el presidente, Pedro Sánchez, y su líder, Pablo Iglesias, según el cual los ayuntamientos podrían "regular y limitar subidas abusivas" del precio del alquiler cuando experimenten un "crecimiento abusivo".

Esta medida no aparece en el decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre y que se somete hoy a la aprobación del Congreso, lo que hace prácticamente imposible que Podemos lo apoye. Más adelante, los de Iglesias no descartan exigir incluirlo, vía enmienda, en los Presupuestos a cambio de apoyarlos.

Según explicó este lunes la portavoz socialista, Adriana Lastra, las discrepancias no se deben a un "problema político", porque "todos estamos de acuerdo en que hay una burbuja del alquiler" que expulsa a los inquilinos de casas que no pueden pagar. No obstante, aludió a "problemas técnicos, de seguridad jurídica" para justificar que la limitación de los precios del alquiler se quedara fuera del decreto ley, que sí da respuesta a la preocupación de los grandes fondos de inversión, los mayores tenedores de viviendas en alquiler.

En noviembre, el gigante Blackstone advirtió a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que podrían retirar unas inversiones en ladrillo español que vinieron muy bien para sanear las entidades financieras durante la crisis.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defenderá hoy el decreto ante la incertidumbre de si Podemos se mantendrá en el prácticamente seguro voto en contra por el que se inclinaba el jueves y si otros se abstendrán o votarán 'sí' para que sea convalidado.

Podemos terminó la jornada del lunes diciendo que su voto "casi seguro" sería "un no", según fuentes de la formación con la que Fomento negoció hasta el último momento. De hecho, frente a lo habitual, anoche no se había enviado a sus diputados la consigna de voto.

El 'no' más rotundo en el bloque que votó a favor de la moción de censura de Sánchez es el de ERC, porque no se limitan los alquileres y por una cuestión formal que también molesta a Podemos, que el Gobierno aprobara el decreto ley sin negociar con los grupos.

El presidente de Cs, Albert Rivera, anunció ayer el voto negativo como el PP cuando el Gobierno aprobó el decreto.

Ante la falta de quorum, Ábalos puede retirar el decreto ley. Si no lo hace y se somete a votación, PDeCAT, PNV y Compromís votarán a favor, siempre que se permita su tramitación como propuesta de ley, es decir, que los grupos puedan enmendarlo.

Pisos turísticos y desahucios

La propuesta que ha sometido el Gobierno a la convalidación del Congreso aumenta la duración mínima de los contratos de alquiler, fija normas sobre el importe máximo de la fianza, establece normas para el uso como vivienda turística en los inmuebles, sobre las obras obligatorias en las comunidades de vecinos o sobre la posibilidad de suspender temporalmente un desahucio cuando los afectados se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Así, la duración del contrato de alquiler pasa a ser de tres a cinco años, o a siete si el arrendador fuera una persona jurídica, aunque podría romperse si después de un año el arrendador comunica con una antelación mínima de dos meses que necesita el inmueble para sí o su familia. Si pasan tres meses y sigue vacío, el arrendador podrá exigir ser repuesto en su uso o ser indemnizado con una cantidad igual a una mensualidad por año que quedara hasta el fin del contrato.

Si cumplidos los cinco o siete años ninguna de las dos partes comunica la intención de desistir en el contrato, este se prorrogará durante tres años más, según un decreto que contempla que las partes podrán pactar que, en caso de fallecimiento del inquilino, el alquiler no pueda subrogarse.

El decreto también reconoce que las partes pueden acordar otros aspectos, como una subida de la renta partir del primer año, que en todo caso no podrá exceder de la aplicación del IPC. Salvo pacto en contrario, se permite que el propietario eleve la renta anual si ha hecho obras de mejora o acordar si los gastos generales del inmueble deben correr a cargo de arrendatario.

Por el contrario, el inquilino no tendrá derecho a tanteo cuando su piso se venda conjuntamente con el resto de viviendas y locales del inmueble.

La fianza será en metálico y de una mensualidad en el caso de las viviendas y de dos si tienen otros usos y deberán ser restituidas al inquilino al final del arriendo.

Obras obligatorias

El decreto también modifica la ley sobre propiedad horizontal para establecer que será una mayoría de tres quintos de los propietarios para limitar o condicionar el uso de pisos para alquiler turístico y, en caso positivo, para determinar si estos pisos deben ver incrementada su cuota de la comunidad, en no más que un 20%.

También establece la obligación de acometer obras para permitir la accesibilidad y dar respuestas a las necesidades de propietarios que tengan discapacidad o mayores de setenta años. Asimismo, los vecinos estarán obligadas a pagar una cuota del fondo de contingencia que debe tener toda comunidad para tender a obras de conservación y reparación de la finca.

Suspender desahucios

En cuanto a la modificación que supone de la ley de Enjuiciamiento Civil relacionado con los desahucios, el decreto establece que el demandado por impago será informado de que puede acudir a los servicios sociales, que si aprecian situación de vulnerabilidad lo notificarán al órgano judicial. En ese caso, el desahucio podrá suspenderse durante un mes, para que los servicios sociales tomen medidas. Después de ese plazo, el procedimiento de desahucio seguirá su curso.

Asimismo, el Ejecutivo se compromete a poner en marcha distintas iniciativas para fomentar el parque público del alquiler, como movilizar suelo público perteneciente a la Administración General del Estado, cesión de suelo público a iniciativas público-privadas de alquiler social, reorientar el Plan Estatal de Vivienda hacia el alquiler y agilizar las viviendas urbanísticas.

Otro siete decretos

El real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler será el primero que se debatirá este martes en el Congreso, que también debatirá y votará otros siete decretos.

Entre ellos, el que establece una subida del 1,6% de las pensiones y otro que plasma la subida del 2,25% sueldo de los funcionarios.

Otro decreto establece herramientas macroprudenciales, dando más poderes al Banco de España para imponer límites a los créditos o la exposición de las entidades financieras en determinados sectores para evitar riesgos. Otro es para la transposición de una directiva europea en materia de marcas, transporte ferroviario, viajes combinados y viajes vinculados que contempla la liberalización del transporte ferroviario.

El Congreso votará también sendos decretos para la adopción de medidas tributarias y catastrales; para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible en las comarcas mineras y de medidas de urgencia sorbe la creación artística y la cinematografía.