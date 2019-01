El Gobierno acaba de dar un paso más hacia el cumplimiento íntegro de su acuerdo presupuestario y político con Podemos mediante la aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes de los proyectos de ley para establecer en España la llamada Tasa Google y un impuesto a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin.

Estos dos impuestos figuran en el acuerdo que en octubre firmaron el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero poner en marcha la maquinaria para que sean una realidad no garantizan que el partido morado vaya a apoyar el proyecto presupuestario que esta semana llegó al Congreso de los Diputados. Faltan las dos elementos que la formación morada subrayar como imprescindibles, limitar el precio de los alquileres y medidas para frenar la subida de la factura de la luz.

En este escenario, el Consejo de Ministros acordó dejar listo para su envío al Congreso el proyecto de ley del impuesto tecnológico sobre los servicios digitales que presten plataformas tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de tres millones en España.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, rechazó llamar a este impuesto como se le conoce, tasa Google, porque esta plataforma será la gran perjudicada si España se termina convirtiendo en el prime país de la UE en aplicarlo. De momento, según dijo la portavoz, "España es el primer país de la UE que está reflexionando sobre la imposición de este tributo" con el que calcula que recaudará 1.200 millones de euros.

No obstante, esta cuestión también se ha empezado a debatir ya entre los ministros de Finanzas europeos, en el Ecofin, que por lo general están pensando en un impuesto que grave menos elementos que lo que propone el Ejecutivo español en un anteproyecto de ley que contempla gravar con un 3% los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a raíz de la información proporcionada por el usuario.

Asimismo, el Gobierno enviará al Congreso un anteproyecto de ley del impuesto de transacciones financieras para gravar con el 0,2% las operaciones de sociedades cuya cotización bursátil supere los 1.000 millones de euros, con independencia del país en el que residan los agentes en los que residan los operadores.

En este caso, sí hay precedentes en Europa y el Gobierno ha adoptado "el modelo francés", según dijo Celáa. Con este impuesto se calculan unos ingresos de 850 millones de euros.

Impacto presupuestario



A pesar de su última crisis interna, el Gobierno sigue considerando a Podemos socio preferente para sacar adelante los Presupuestos, en un trance en el que ya tiene no pocos problemas para sumar a los partidos independentistas, ERC y PdeCAT.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo no quiso entrar a valorar la que parece ruptura definitiva entre Iglesias e Íñigo Errejón por la candidatura al Gobierno madrileño pero aseguró que "no habrá ningún tipo de impacto presupuestario".

De acuerdo a las advertencias que desde la semana pasada han venido lanzado los dirigentes de Podemos, lo que sí podría tener impacto es que el Gobierno no rectifique y permita limitar los precios del alquiler, así como frenar la subida de la luz. "Tienen que bajar el precio de los alquileres y la factura de la luz. Si no, los presupuestos no van a salir", advertía esta semana su portavoz en el Congreso, Irene Montero.

La primera batalla se verá el martes que viene en el Congreso, que retoma su actividad tras las vacaciones de Navidad con una votación para convalidar el real decreto ley de medidas urgentes sobre la vivienda que contempla ampliar la duración de los contratos de alquiler, de tres a cinco años, y acabar con abusos en las fianzas que piden los caseros al establecer que está deberá ser de máximo dos mensualidades.

No contempla, sin embargo, que los ayuntamientos puedan crear un sistema de índices de referencia en las rentas y "regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en zonas previamente declaradas tensionadas", con indica el acuerdo.

Días antes de la votación, ni el Gobierno ni Podemos siguen sin ponerse de acuerdo. Podemos exige directamente que se presente un nuevo decreto que respete el acuerdo que firmaron Sánchez e Iglesias y el Gobierno se niega.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró esta semana "abierto al debate" durante la negociación de los Presupuestos, una idea que de momento no seduce a Podemos, que considera que la negociación se terminó con el pacto de octubre y se niega a "hacer el trabajo" del Gobierno abriendo una cuestión que considera cerrada – que debe permitirse a los ayuntamientos regular el precio del alquiler en algunos casos- o elaborando enmiendas.

Factura de la luz

La exigencia relacionada con la factura de la luz está en una fase menos avanzada. El presidente del Gobierno anunció este viernes que el Gobierno movilizará 235.000 millones de euros en un Plan de Energía y Clima. En cuanto a medidas concretas, el ministerio de Transición Ecológica acaba de concluir una consulta pública como paso previo a la elaboración de un anteproyecto de ley sobre pobreza energética.

Por otra parte, el pasado mes de agosto España y Portugal crearon un grupo de trabajo con el fin último de encontrar la manera de mitigar las subidas de la luz.