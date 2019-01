Así se ha pronunciado Puig en la sesión de control al 'president' en Les Corts, en la que tanto Podemos como Ciudadanos han aludido al macrocentro comercial Intu Mediterrani en Paterna y le han pedido una valoración sobre la gestión de este proyecto inversor.

La formación morada le ha reclamado que se posicione explícitamente sobre el modelo que representa y Cs han criticado la actitud respecto a un proyecto que generaría miles de empleos, mostrando un cartel en el que podía leerse 'Botanic go home', en alusión al tuit del director general de Comercio, Natxo Costa, en el que escribió 'Intu go home'.

Puig ha indicado que no conoce ese proyecto igual que no conoce "la inmensa mayoría de proyectos inversores" y ha recalcado que en la Comunitat "hay seguridad jurídica y cualquier proyecto que llega y cumple los parámetros va hacia delante y si no los cumple se para". Este Consell "no es dirigista", sino que se centra en generar un "marco favorable al empleo y la sostenibilidad".

En todo caso, ha asegurado: "No vamos a permitir en ningún caso, no en uno en concreto, ni en este ni ninguno, que afecte a la sostenibilidad económica, social o ecológica".

((Habrá ampliación))