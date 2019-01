"Esto no tiene ningún sentido, es todo una 'boutade' (ocurrencia),

ha caído el tema del cohecho, ha caído tema falsedad documental y queda la prevaricación administrativa y la malversación, absolutamente ridícula: es patético, es patético", ha remarcado, asegurando que le citan porque lo adjudicó pero no lo hizo. "Contestaremos a todo y pondremos un poquito de seriedad y de rigor jurídico, que es complicado porque es un tema muy complicado, pero le pondremos rigor jurídico de verdad".

Así se ha pronunciado después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto le haya comunicado la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación en su contra por la adjudicación del concurso para la gestión integral del agua en la localidad, que se investiga en una de las piezas separadas de la llamada operación 'Flotador'. Esa operación mercantil, calcula, podría haber ocasionado un perjuicio económico de 24 millones de euros a las arcas públicas municipales.

La magistrada ofrece al interesado la posibilidad de personarse en el procedimiento y de comparecer voluntariamente en el juzgado para alegar lo que estime oportuno antes de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforado.

A su salida del pleno en el Parlamento valenciano, Castelló ha afirmado que tres años después de arrancar la instrucción puede "saber qué es lo que hay" pero ha resaltado que le "llama la atención" que se aluda a la adjudicación a Aguas de Valencia cuando él no era alcalde en ese momento.

"Esto está lleno de errores, pero lo iremos desentrañando poco a poco y, por supuesto, haré un escrito, compareceré en los autos y mandaré una nota de prensa con cosas con más enjundia, porque hay cosas que me sorprenden mucho, la verdad", ha dicho a los medios.

"NO ENTIENDO DÓNDE NARICES ESTÁ LA MALVERSACIÓN"

Así, ha señalado que se apunta a un perjuicio de 24 millones "cuando el pliego de condiciones y todos los informes decían que había que pagar 12 millones de euros que se pagaron". "No entiendo dónde narices está la malversación, no lo comprendo bajo ningún concepto; además, no comprendo por qué se me mete a mí en este fregado cuando yo no he tomado ninguna decisión en este asunto, ninguna, todas fueron tomadas por el pleno del Ayuntamiento", ha dicho.

Castelló ha indicado que comparecerá en el juzgado, ya que la jueza le da esa oportunidad "años más tarde de saber que soy diputado, porque me conoce de hace mucho tiempo" y ha insistido en la acusación de malversación: "24 millones de malversación, pero qué estupidez estamos diciendo. Cuando hay un contrato de 24 millones y das el 50% a una empresa privada que aporta 12,5 millones, que es la parte que tenía que aportar según el pliego. ¿Se pagó? Claro que se pagó, y se ingresó en las cuentas municipales".