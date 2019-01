El grupo popular en Les Corts ha impulsado este miércoles en la cámara autonómica una declaración institucional en la que se reclama una financiación justa para la Comunitat Valenciana, un texto que ha sido firmado por todos los grupos, que han destacado que su reivindicación ahora ante el gobierno de Pedro Sánchez es la misma que se hizo ante el de Mariano Rajoy.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha explicado que se trata de "un calco" de la declaración que se firmó en octubre de 2017 para exigir una reforma del modelo de financiación -que ha recordado se aprobó en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero_ y ahora la llevan de nuevo al Parlamento al tener la sensación de que con el cambio de gobierno la exigencia "ha desaparecido de la agenda valenciana".

"Hemos sabido que Pedro Sánchez renuncia al cambio del modelo", ha indicado la dirigente 'popular', pese a que planea agotar la legislatura, y ha "echado de menos" la reivindicación del presidente, Ximo Puig, de esa reforma ante los ministros Luis Planas y José Luis Ábalos en sus visitas esta semana a la Comunitat: "La actitud de Puig ha sido tibia, no le vi contundencia".

Así, ha pedido "coherencia" y mantener la exigencia, recordando que en su momento se habló de "montar un pollo grande", del que el PP no ha sido nunca partidario, pero ha preguntado "dónde está el pollo". "¿Van a hacer algo? Nosotros queremos acción. Le pedimos a Puig que lo abandere una vez más, con el apoyo de todos, y vaya a Moncloa a exigirlo y cuando venga un ministro", ha dicho.

Bonig ha resaltado que las inversiones "están muy bien, pero hay algo básico, estructural, el cambio del modelo de financiación" y ha señalado que los presupuestos de 2019 "no cumple las exigencias" de la Comunitat y "recompensa a políticos y partidos desleales con España y que quieren romper el orden constitucional".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha afirmado que le parece "muy bien" seguir pidiendo una mejor financiación y ha asegurado que seguirán exigiéndola: "Lo de Isabel Bonig es puro espectáculo, seguimos reivindicando los que más".

No obstante, ha resaltado que los presupuestos de 2019 presentados por el Gobierno son "los mejores" de la democracia valenciana y sería "irresponsable" por parte del PP valenciano no "presionar" al PP nacional para que voten las cuentas. Así, ha dicho, no sería necesario el voto independentista. "Este presupuesto tiene mucho que ver con lo que hubiera sido un nuevo modelo de financiación", ha indicado.

"NO ES MOMENTO DE MANIOBRAS POLÍTICAS"

Más allá de "la tentación" de ver el vaso medio lleno o vacío, ha agregado Mata, la Comunitat se está "jugando inversiones y que haya un cambio radical en las políticas sociales", por lo que "no es momento de maniobras políticas", destacando que "el riesgo de que no se aprueben los presupuestos sería un mazazo".

César Jiménez (Podem) ha explicado que su grupo estaba estudiando el texto e iba a pedir incluir la totalidad del manifiesto que se firmó en su momento, aludiendo al consenso político y social logrado en torno a este tema, señalando que como "no estuvieron (los 'populares' en ese consenso en el momento que lo requería, tienen ese cierto complejo de llegar a última hora por cuestiones oportunistas".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que firmarían la declaración y no entienden las críticas de Bonig, porque "mande quien mande en Madrid" tendrán la misma posición de defensa de los intereses de los valencianos, "cansados de ser el pin y pon de PP y PSOE según quién mande".

Así, ha indicado que quieren las inversiones acordes al peso poblacional, del 10,7%, y un sistema de financiación que no reformó Rajoy y tampoco Sánchez ha dicho que vaya a reformarlo, además de "los más de 20.000 millones que se le deben a la Comunitat". "Nos sumamos con buen grado, pero más que declaraciones institucionales, necesitamos que los diputados valencianos en Madrid hagan su papel y trabajen para que los presupuestos contemplen esta agenda valenciana", ha dicho.

La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha mostrado su apoyo al texto pero ha recordado que "ninguno, ni PP ni PSOE, ha solucionado este problema" que es "ya una urgencia".