El presidente de la corporación provincial, el 'popular' César Sánchez, ha anunciado la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este órgano estudie la posible inconstitucionalidad de la normativa autonómica.

En declaraciones a los medios en el Palacio Provincial, este miércoles, Sánchez ha manifestado que con este recurso pretenden defender el ordenamiento actual con la división en provincias y sus diputaciones, para no colaborar así con la hoja de ruta basada en "el nacionalismo y separatismo" del Partido Socialista y de Compromís en la Comunitat Valenciana.

"Vamos a expulsar al nacionalismo y al catalanismo de la Comunitat", ha señalado el presidente provincial, quién ha añadido que seguirán frenando al Consell como hicieron con el fallido proyecto del Plurilingüismo que pretendía "eliminar el castellano" de las aulas con un "genocidio" hacia la cultura "española" en la comunitat.

El presidente de la Diputación ha indicado que trabajan para "seguir siendo valencianos" y alejarse de las intenciones del Consell de "pertenecer a los Països Catalans". "Ni vamos a ser Cataluña ni queremos ser del País Valencià, defendemos seguir formando parte de España, por eso presentamos este recurso de inconstitucionalidad apoyado por los diputados nacionales del Partido Popular en el Congreso de los Diputados".

Sánchez ha indicado además, que el Consell pretende sacar adelante esta ley qué afecta al Estatuto de Autonomía, ya que desde el Consell del Botànic no disponen de los votos "suficientes" para sacar adelante un proyecto de comarcalización.

"Lo que hacen es enmascarar una ley de comarcas a través de una ley de mancomunidades, obligando a los ayuntamientos a mancomunarse para recibir subvenciones de otras administraciones, coaccionándoles y privándoles de su libertad para poder presentarse a subvenciones de otras administraciones", ha alegado.

Sánchez ha defendido que las diputaciones tienen que estar "cerca de los pueblos" y que esta ley afecta a los municipios de menos de 20.000 habitantes. "El Consell pretende convertirnos en una mancomunidad, y no respetar los municipios y provincias para poder recibir fondos de otras administraciones, algo que afecta directamente a nuestra Constitución", ha subrayado.

El objetivo de la Diputación de Alicante presentando este recurso es que además "se mantengan los criterios de reparto para los municipios pequeños", ya que, a su juicio, esta ley impulsada por el Consell "no lo respetaría" y los municipios menores de 20.000 habitantes "se verían afectados".

Sobre esta cuestión, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha explicado a los medios en Les Corts que hoy se formalizará ese recurso de inconstitucionalidad a una ley que "invade las competencias de las diputaciones, las vacía de contenido" e "incumple la Constitución".

A su juicio, la ley de mancomunidades "no tiene en cuenta la distribución competencial que viene establecida en la Constitución y en toda la legislación básica", siendo "un paso más" en el proceso de trasladar a la Comunitat "todo el proceso que llevó el separatismo en Cataluña" con la Ley de Veguerías catalana.

"Clarísimamente se quiere controlar una administración que es fundamental para los servicios públicos de los pequeños municipios" como las diputaciones y "sustituirlas por mancomunidades y comarcas", ha dicho, recordando que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya anuló los decretos de coordinación en materia de turismo y deporte por invadir competencias de las corporaciones provinciales.

"OTRO INCUMPLIMIENTO MÁS" DEL CONSELL

No obstante, ha indicado que no es "nada novedoso" porque supone "otro incumplimiento más" del Consell. "Me parece muy bien esa reforma, pero tendría que seguir otro cauce si es que la proponen", ha aseverado.

La ley de mancomunidades fue aprobada por Les Corts en septiembre de 2018 con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podem y el rechazo de PP y Ciudadanos. Su objetivo es fomentar y regular el desarrollo de las mismas e introduce como nueva figura las mancomunidades de ámbito comarcal.

Señala que los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes podrán constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal, que gozarán de la condición de entidades locales y tendrán a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de la Comunitat Valenciana.

También se establecen nuevas fórmulas de coordinación de funciones municipales por las mancomunidades como la prestación conjunta de servicios, licitación de contratos y personal conjunto.