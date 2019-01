Colectivos feministas han convocado este lunes movilizaciones simultáneas en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema 'Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos' en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de VOX. Estas acciones se producen el mismo día del debate de investidura del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien cuenta con los apoyos de Ciudadanos y VOX.

Los participantes han coreado lemas como 'Ni un paso atrás' y 'Viva la lucha feminista', al tiempo que han mostrado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Ninguna agresión sin respuesta', 'Ante el fascismo, feminismo' y 'Nuestras vidas no se pactan'.

Además, dos representantes del movimiento feminista han leído un manifiesto en el que han asegurado que "las hermanas andaluzas están en peligro" y han hecho un "llamamiento a las mujeres y a los hombres decentes de este país, a toda la ciudadanía, porque los derechos humanos no lo son si la mitad de la población no los tiene". "Las mujeres no callaremos; ni un paso atrás", han aseverado.

En la misma línea, la portavoz del colectivo feminista Ángela Escribano ha subrayado que este tipo de protestas -de mujeres y de hombres, ha recalcado- pretenden "mandar un mensaje: que ni la derecha ni la extrema derecha van a conseguir arrebatarnos ni uno de nuestros derechos". "El feminismo lleva 200 años de historia, no vamos a permitir que ni las andaluzas ni una sola mujer pierda derechos que ya tiene, estaremos en la calle", ha apostillado.

En la concentración se ha podido ver a la exministra y exconsellera de Sanidad Carmen Montón, quien ha manifestado a Europa Press la "importancia de que las mujeres y toda la sociedad dejen claro que la democracia sin feminismo no es posible", En esta línea, ha animado a "salir a la calle para defender la lucha contra la violencia de género y para reivindicar una sociedad en la que las mujeres seamos libres, vivamos en plena igualdad y sin miedo".